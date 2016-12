Cine sunt reprezentanţii României la Bruxelles

20:05:11 / 30 Mai 2014

HOTIA TINE IN ROMANIA , UNDE NU EXISTA JUSTITIE SI JUSTITIARI CORECTI , NU SI IN PARLAMENTUL EUROPEAN.

MA MIR CUM DE NU LA PUS PE LISTA SI PE ADRIAN SEVERIN DIN PARTEA PESEDEULUI LA EUROPARLAMENTARE , CA IN TIMPUL CIT A FOST EUROPARLAMENTAR , DECI LA ALEGERILE TRECUTE , I SA FACUT UN FLAGRANT DE CATRE JURNALISII ENGLEZI SI IAU DAT O SUMA FOARTE MARE DE DOLARI PENTRU A SUSTINE IN PLENUL EUROPARLAMENTAR O LEGE FAVORABILA ENGLEZILOR , DUPA ACEIA L-AU DEMASCAT , CIT DE HOT SI BANDIT ESTE , IN ACEIASI SITUATIE SA AFLAT SI UN AUSTRIAC SI UN OLANDEZ SAU BELGIAN , NU MAI STIU PRECIS , DAR ASTIA DOI SI-AU DAT IMEDIAT DEMISIA DE ONOARE DIN PARLAMENTUL EUROPEAN , AL NOSTRU , ADRIAN SEVERIN NU SPUNIND CA ESTE CEVA SI CINEVA ,IMPOTRIVA LUI , ORI JURNALISTII IAU ARATA DESTUL DE CLAR CA L-AU FILMAT CIND A FACUT TRANZACTIA CU EL , SEVERIN NESTIIND ACEST LUCRU , A RAMAS IN CONTINUARE IN PARLAMENTUL EUROPEAN , DAR CA DREPT PEDEAPSA A FOST MUTAT IN ULTIMA BANCA A PARLAMENTULUI DE SE UITAU TOTI EUROPARLAMENTARII LA EL , DE CIT TUPEU GROSOLAN SI SFIDATOR LA COLEGII DIN P. E ,ARE ACEST INDIVID , ERA RUSINEA PARLAMENTULUI EUROPEAN , DAR EL TOT NU A CEDAT , DECI SE CREDEA IN ROMANIA CA POTI SA FURI DAR NU TREBUIE SA DAI SOCOTEALA , TOT ASTFEL DE EUROPARLAMENTARI A TRIMIS PESEDEUL IN PARLAMENTUL EUROPEAN ? ASTA ESTE RASPUNSUL POPORULUI CARE IAU VOTAT.