Cine va conduce CJC după 5 iunie?

Lupta din 5 iunie pentru șefia Consiliului Județean Constanța va mult mai aprigă decât la precedentele două scrutine locale. Asta deoarece președintele CJC va fi ales indirect, din rândul consilierilor județeni, și nu uninominal, așa cum a fost la alegerile locale din 2008 și 2012. Principalele formațiuni, PSD și PNL, emit pretenții la șefia Consiliului și îi aruncă în luptă pe cei mai buni oameni: Cristinel Dragomir (PSD) și Gheorghe Dragomir (PNL). Creditată cu șanse mai mici, ALDE spune că nu are pretenții la președinția CJC și că a discutat o alianță cu PSD. PMP, cea de-a patra formațiune care, potrivit sondajelor, are șanse de a obține mandate de consilier, afirmă că va nominaliza un candidat pentru șefia CJC. Cine va conduce județul în următorii patru ani rămâne de văzut.

Cine va prelua șefia Consiliului Județean Constanța (CJC) după alegerile locale din 5 iunie? Asta-i întrebarea la care cele 13 formațiuni politice, care au intrat în cursa pentru cele 37 de mandate de consilier județean, trebuie să găsească răspuns. Potrivit calculelor institutelor de sondare a opiniei publice, cele mai mari șanse le au PSD și PNL, în timp ce ALDE și PMP vin din linia a doua. Tot calculele hârtiei arată că social democrații sunt mari favoriți și emit pretenția de a da în continuare președintele CJC, la fel cum au făcut-o în ultimii 12 ani, când Consiliul a fost condus de Nicușor Constantinescu. Misiunea viitoarei conduceri a CJC de a ține ștacheta sus este extrem de dificilă, în condițiile în care, în cei 12 ani, Constantinescu a aplicat o serie de proiecte și programe unice la nivel național: dotarea şcolilor cu calculatoare, acordarea de rechizite pentru elevii din ciclul gimnazial, burse pentru elevi, „Consumăm produse româneşti” prin înfiinţarea de solarii, refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi şi a perdelelor forestiere, modernizarea oboarelor ori împădurirea terenurilor degradate.

ȘEFUL CJC, ALES INDIRECT

Marea noutate a acestor alegeri locale este că președinții de Consilii Județene (CJ) vor fi aleși indirect, de consilierii județeni, și nu uninominal, așa cum a fost la alegerile locale din 2008 și 2012. Decizia a fost luată în Parlament, anul trecut, și a fost aspru criticată de șefii de CJ, care au spus că, în acest fel, se revine la vechile practici din trecut, adică se vor relua „licitațiile” în interiorul consiliilor atunci când se va pune problema alegerii președinților de CJ. Au spus-o la vremea respectivă președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, dar și președintele CJC, Nicușor Constantinescu, care a punctat că o asemenea măsură este antidemocratică și poate genera corupție.

PSD, ÎN ALIANȚĂ CU ALDE

Declarațiile șefilor de CJ nu sunt departe de adevăr, în condițiile în care partidele au demarat deja tratativele pentru a forma viitoare alianțe. La nivelul CJC, primele discuții s-au purtat între PSD și ALDE, care au căzut de acord să colaboreze după alegerile locale. „Noi ne dorim să trecem de pragul electoral și să obținem cât mai multe mandate de consilier județean. Suntem conștienți că nu putem emite pretenții la șefia CJC, așa că îl vom susține pe social democratul Cristinel Dragomir”, a spus senatorul Mircea Banias, co-președintele organizației județene Constanța a ALDE. El a afirmat că negocierile nu au presupus și un acord pentru preluarea de către ALDE a unui post de vicepreședinte al Consiliului. „Nu se pune problema de așa ceva. Noi nu am desemnat pe nimeni pentru un post de vicepreședinte. Este prematur să se discute de așa ceva”, a punctat Banias. De partea cealaltă, social democrații sunt încrezători că vor fi în continuare vioara întâi în CJC. „Eu sunt desemnat de partid drept candidatul la funcția de președinte al Consiliului. Pentru funcția de vicepreședinte nu s-a discutat nimic încă”, a spus Cristinel Dragomir, vicepreședinte al CJC.

PNL ȘI PMP EMIT PRETENȚII

Deși PNL are în actuala componență a CJC doar șapte aleși, liberalii spun, prin vocea deputatului Gheorghe Dragomir, co-președinte al organizației județene Constanța a PNL, că vor obține cele mai multe mandate de consilier județean. „PNL va fi câștigătorul alegerilor locale pentru CJC. De asta sunt convins”, a spus Dragomir. El a afirmat că, în cazul în care PNL va câștiga alegerile la nivel județean, liberalii vor emite pretenția de a conduce Consiliul. „Eu am fost desemnat drept candidatul PNL la președinția CJC, iar Marian Iordache, actualul primar al Medgidiei, pentru funcția de vicepreședinte al CJC”, a afirmat liderul PNL. Un alt partid care emite pretenții la șefia CJC este PMP. Deși sunt creditați cu șanse mici, pemepiștii spun că vor avea o propunere pentru președinția CJC. „Cu siguranță vom avea un candidat. Nu avem deocamdată un nume, dar oricare din lista PMP poate fi viitorul președinte al Consiliului. În funcție de câți consilieri vom avea, vom vedea ce alianțe facem. Cert este că, până în prezent, nu am discutat cu niciun partid”, a spus președintele organizației județene Constanța a PMP, Claudiu Palaz. Interesant este că acesta candidează pentru mai multe funcții odată. El este candidat la funcția de primar al muncipiului Constanța, la funcția de consilier local muncipal, dar și la cea de consilier județean.

ALDE, prima pe buletinele de vot la CJC și la Primăria Constanța

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 14 Constanța a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea pe buletinele de vot. În prima etapă, conform legii, au intrat la tragerea la sorți listele depuse de cei care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului. Potrivit tragerii la sorți, pe primul loc în buletinul de vot se află ALDE, urmată de PNL, UNPR și PSD. În a doua etapă au intrat la tragerea la sorți partidele politice ori organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare: PRM (locul 5), UDTTMR (6), PRU (7), PNȚCD (8), PER (9), M10 (10), PPU-sl (11), PMP (12) și PND (13). De asemenea, Biroul Electoral de Circumscripție al municipiului nr. 14 Constanța a stabilit ordinea pe buletinul de vot la pentru funcția de primar al municipiului Constanța. Lista este deschisă de Gigi Chiru (ALDE), urmat de Vergil Chițac (PNL) pe poziția a 2-a, Decebal Făgădău (PSD) - 3, Claudiu Ceti (PPU-sl) - 4, Claudiu Palaz (PMP) - 5, Dumitru Bădrăgan (PRU) - 6, Gheorghe Caruțiu (PNȚCD) - 7, Sunay Omer (PND) - 8, Nicolae Grosu (PRM) - 9, Nicolae-Andrei Tatu (independent) - 10, Ion Budi (independent) - 11, George-Andrei Popescu (independent) - 12. Pentru funția de consilier local municipal, pe primul loc se află ALDE, urmată de PNL și PSD. De la poziția a patra urmează, în ordine, PESR, PPU-sl, PMP, PRU, Partida Rromilor Pro-Europa, PNȚCD, PER, UDTTMR, Alianța pentru Unitatea Rromilor, PND, PRM, Tudorel Chesoi (independent), George-Andrei Popescu (independent), Radu-Dumitru Coiciu (independent) și Constantin Crăciun (independent).