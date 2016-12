Cine va promova din Seria Est a Campionatului Judeţean de fotbal?

În Seria Est a Campionatului Judeţean de fotbal, situaţia în fruntea clasamentului s-a complicat din nou, după ce Comana a cîştigat la Amzacea, iar Valu lui Traian nu a reuşit decît o remiză pe teren propriu! În ultimele trei etape, cele trei candidate la promovare au program accesibil, dar surprizele pot apărea oricînd în această serie... Dacă Peştera a promovat din Seria Sud, Mircea Vodă greu mai poate pierde promovarea directă din Seria Nord, graţie unui program lejer în ultimele runde. Reamintim că vor urca în Liga a IV-a patru echipe din Campionatul Judeţean: cele trei cîştigătoare de serii plus învingătoarea turneului de baraj la care vor participa cele trei formaţii clasate pe locul secund. Iată rezultatele înregistrate duminică, în etapa cu nr. 27 în Seriile Est şi Nord, respectiv 26 în Sud - SERIA EST: Viitorul Mereni - AS Independenţa 4-1 (Vasilescu 39, 48, 56, Nedelcu 68 - Geană 7); Sparta II Techirghiol - Viitorul Cerchezu 10-0 (Gh. Hrib 13, 20, 33, 72, 89, Bogoi 57, Bîtu 69, 75, Chifoi 71, Slincu 82); Recolta Negru Vodă - AS Bărăganu 7-0 (Baicu 15, 55, Cealu 20, 24, Cupeş 60, 72, 85); Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana 1-3 (Saban 62 - Cl. Popa 17, I. Cristea 39, Benghea 45+1); AS Ciocîrlia - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (Enică 11, Alexandroaie 66 - C. Dragomir 70); Viitorul II Cobadin - CFR Constanţa 0-4 (C. Dumitru 47, M. Şerban 50, 80, Al. Şerban 75); Unirea Topraisar - Aurora II 23 August 6-0 (Al. Dumitru 4, 52, M. Ciobanu 31, Ştefănoaia 78, Ianoş 82, 91); Voinţa Valu lui Traian - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-1 (Paizan 47 - Budilcu 40). Clasament: 1. Techirghiol II 60p; 2. Comana 58p; 3. Amzacea 57p; 4. Valu lui Traian 56p; 5. CFR 51p; 6. 23 August II 47p; 7. Negru Vodă 47p; 8. Topraisar 39p; 9. Cobadin II 38p; 10. Chirnogeni 36p; 11. Mereni 33p; 12. Valea Dacilor 29p; 13. Ciocîrlia 27p; 14. Independenţa 25p; 15. Cerchezu 8p; 16. Bărăganu 8p.

SERIA NORD: Steaua Dorobanţu - Pescarul Ghindăreşti 4-0 (Poliac 12, 41, 89, Ad. Ştefan 90); Dacia Mircea Vodă - Viitorul Tîrguşor 3-0 (neprezentare); Voinţa Siminoc - Dunaris Topalu 4-1 (G. Pascal 38, 85, Neagoe 60, Zamă 77 - Poltz 43); Viitorul Fîntînele - CSS Medgidia 3-2 (Orceanu 40, Neaţu 77, 80 - R. Dumitru 27, Cosma 85); Sportul Tortomanu - Pescăruşul Gîrliciu 6-3 (Goreac 10, 25, 85, Mărgean 45, 82, Manole 72 - Drăghici 3, 55, D. Răducan 86); Sport Club Horia - Dunărea Ciobanu 1-5 (Frigioi 80 - Dima 23, R. Tudor 33, 37, 89, N. Cristia 67); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Vulturu 4-1 (Treznea 29, 37, Olar 33, 88 - B. Alexandru 64); Ştef Serv Seimeni - Gloria Seimeni 2-0 (Şt. Florea 26, 80). Clasament: 1. Mircea Vodă 68p (26j); 2. Ciobanu 65p; 3. Siminoc 58p (26j); 4. Ştef Serv Seimeni 50p; 5. Tortomanu 48p; 6. Pantelimon 47p (25j); 7. Gloria Seimeni 44p (26j); 8. Gîrliciu 42p; 9. Topalu 41p; 10. Fîntînele 36p; 11. Horia 31p (24j); 12. CSS Medgidia 24p; 13. Ghindăreşti 24p; 14. Tîrguşor 22p; 15. Dorobanţu 12p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin 5-1 (Pal 55, 56, 70, Tascu 68, C. Gherghic 80 - Campău 12); Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi 5-1 (Purcărea 22, 85, I. Gheorghe 33, I. Constantin 50, D. Sivriu 53 - Păun 61); Progresul Dobromir - Peştera Dobrogei Peştera 0-3 (neprezentare; lipsă asistenţă medicală); Dunărea II Ostrov - Marmura Deleni 9-4 (C. Cotabiţă 20, 30, 50, 80, Saum 35, Cojocaru 40, Brici 59, 65, Macaşoi 80 - Chirpac 10, 65, Teodorică 60, N. Stoian 61). Clasament: 1. Peştera 65p; 2. Ostrov II 56p; 3. Oltina 51p (25j); 4. Ion Corvin 31p (25j); 5. Aliman 29p; 6. Adamclisi 28p; 7. Deleni 22p; 8. Dobromir 11p.