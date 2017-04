Cine vine de Paște în șantierul Mamaia?

Cu zece zile înainte de startul oficial al sezonului estival 2017, stațiunea Mamaia (ca și restul) e orice și oricum, numai pregătită de oaspeți nu. Peste tot se renovează și/sau se repară, dar nu-i treabă simplă și, potrivit hotelierilor, lucrările vor fi gata (cu tot cu spații verzi, marcaje, curățenie și vânătoare de maidanezi) abia în săptămâna 20 - 27 aprilie (deci înainte de minivacanța de 1 Mai). De cealaltă parte, Asociația Litoral - Delta Dunării se ține de programul anunțat acum câteva săptămâni - start la 15 aprilie, ca semnal, căci unele unități de cazare sunt deja pregătite, iar după Paște are loc și o competiție importantă de tenis, Fed Cup, în Mamaia. Și-n plus, se încearcă de foarte mulți ani extinderea sezonului estival. Dacă-i bine sau nu să aduci turiști într-o stațiune-șantier... asta este o altă poveste. Și oricum, la final, rămâne și marea problemă a vremii, prognoza pentru Paște nefiind tocmai îmbietoare.

APROAPE... Mai sunt zece zile până la deschiderea oficială a sezonului estival pe litoralul românesc. Cel puțin conform calendarului optimist ca bugetul național al Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD). În târg, realitatea e alta, stațiunile arătând la fel ca-n perioada de toamnă & iarnă. Hotelierii spun, la unison, că este imposibil să deschidă la 15 aprilie, zece zile fiind un termen prea scurt pentru a face trecerea de la stadiile de „șantier părăsit și dezolant“ și „renovare“ la „să vină turiștii“. „Eu pot spune cu certitudine că grosul (hoteluri și terase) se va deschide undeva la 27 aprilie. Suntem acum în pline lucrări de renovare, cu oameni care muncesc zilnic. Ce mai găsim, căci forța de muncă este ca și inexistentă - suntem undeva la 30% din necesar. Vorbim despre igienizare, renovare, verificare mobiler, tot ce ne trebuie; lucrările durează de dimineață până seara. La 27 aprilie, stațiunea Mamaia va fi gata. În jurul zilei de 20 aprilie, conform angajamentelor, sperăm să terminăm tot ce înseamnă lucrări în stațiune - zone verzi, marcaje, curățenie, câini vagabonzi etc.“, spune vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Nicolae Bucovală, care are și mai multe hoteluri pe litoral. El subliniază că pe litoral nu există o tradiție în organizarea sărbătorilor pascale, dar că vor fi, probabil, câteva unități hoteliere din Mamaia care vor avea oferte și pachete dedicate. Chiar și așa, turiștii care vor veni nu vor prea avea ce să mănânce (cel puțin nu în stațiune) - „Paștele a fost organizat în condiții bune când a picat în jurul minivacanței de 1 Mai. Așa, separat... mai greu. Teresale se pregătesc și ele, dar tot pentru 1 Mai, nu pentru Paște“. O altă problemă este vremea. La jumătatea lui aprilie încă nu-i primăvară „adevărată“, iar prognoza nu-i prea îmbietoare - „În restul țării, către vest, sunt temperaturi de peste 20 de grade, dar aici abia dacă trec de 10 grade. Dacă mai bate și vântul dinspre mare, care nu are mai mult de 10 grade, n-are cum să se încălzească“.

...GATA! De cealaltă parte, cei de la ALDD spun că, în premieră, sezonul estival se va deschide la 15 aprilie, în principal datorită evenimentului de tenis Fed Cup, la care se vor întâlni echipele României și Marii Britanii (la Tenis Club IDU din Mamaia). „Am anunțat că începem mai devreme ca semnal, pentru sunt multe hoteluri deja pregătite, în special cele care funcționează permanent. Mai sunt unități care deschid în mod special pentru Paște și pentru evenimentul organizat imediat după, respectiv Fed Cup. În mod oficial și legal, sezonul începe la 1 Mai, dar nimeni nu ne oprește să atragem evenimente (și ne propunem asta de foarte mulți ani), ca să extindem durata sezonului estival“, spune președintele ALDD, Corina Martin. De notat că și autoritățile locale din Constanța au început amenajarea plajelor, lucrările fiind aproape gata (70% din plan). Până la 15 aprilie, conform Apelor Române, totul va fi gata. Practic, sezonul începe, dar împiedicat și parțial semi-gata, ca toate lucrurile din România, de altfel.