Cine vorbeşte...

MAI BUNI DECÂT ÎN REALITATE La fel ca în zicala „nu-i dracu chiar aşa de negru”, preşedintele Traian Băsescu spune că ţara pe care o conduce este mult mai bună şi mai frumoasă decât este ea percepută. În această idee, şeful statului a afirmat că România e văzută mai rău decât e în realitate. „Realităţile româneşti sunt mai bune decât descrierea pe care o avem în opinia publică europeană când vine vorba de România. De exemplu, azi, România e o ţară echilibrată macroeconomic, care are şanse de creştere economică, dacă atrage fonduri europene, mai mari decât ar putea realiza multe alte ţări. România e o ţară care are o istorie pentru care merită respectată. România e o ţară extrem de frumoasă. România e o ţară cu oameni care în general sunt civilizaţi şi educaţi, iar despre noi se ştiu în UE lucruri mult mai rele şi mult mai puţin importante”, a spus, ieri, Băsescu la Forumul European pentru Diplomaţie Publică. Mai mult decât atât, şeful statului a precizat că este convins că în UE sunt ţări mult mai corupte decât România. „O spun cu responsabilitate şi ştiind despre ce vorbesc. Sunt convins că în UE sunt ţări în care Justiţia e mult mai temătoare în a se atinge de oameni politici de nivel înalt. Şi, totuşi, România este cea definită ca având o Justiţie care nu are curaj să se atingă de oameni politici importanţi. Deci, problema e la noi - cât de credibili suntem în acţiunile noastre şi cum ne prezentăm explicând cine suntem”, a adăugat şeful statului. El a mai spus că România are de ce să fie mândră de ea şi, totuşi, nu reuşeşte.

IMAGINE Băsescu a arătat că o cauză pentru care România are o imagine mai rea decât în realitate ţine de faptul că românii nu cred în ei înşişi. „Marea problemă e cum ne convingem unii pe alţii că avem reguli interne. A respecta reguli, a avea abordare internă egală cu cea externă, a-ţi respecta angajamentele - sunt parte a unui sistem de credibilizare a ţării. Cum să facem, sau cum să explicăm, să ne autoeducăm sau să ne educe cineva că a fi unitari în probleme esenţiale de interes naţional e una dintre cheile succesului?”, a mai arătat Băsescu.