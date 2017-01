Cinefilii se pregătesc pentru festivalul de film „Anonimul“

Jumătatea lunii august îi găseşte pe cinefili în Delta Dunării, la Sfîntu Gheorghe, la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Anonimul. Manifestarea se va desfăşura în perioada 11-17 august, iar programul după care se va desfăşura festivalul urmează să fie anunţat, potrivit organizatorilor, la începutul lunii. Din acest an, „Anonimul“ are două secţiuni competiţionale: lungmetraj şi scurtmetraj ficţiune şi animaţie. Proiecţia filmelor aflate în competiţie va avea loc în campingul „Delfinul“.

Selectorul din acest an al festivalului este Ludmila Cvikova, selector al Festivalului de film de la Rotterdam şi director artistic al Artfilm, Slovacia. Mandatul criticului de film Leo Şerban a expirat anul acesta. Trofeul Festivalului, în valoare de 10.000 de dolari, se va acorda celui mai bun lungmetraj din competiţie. Din cadrul juriului, prezidat de celebrul regizor polonez Krzysztof Zanussi, fac parte Joachim von Vietinghoff (Germania) - producător, membru al comisiei de selecţie a Festivalului de Film de la Berlin (1985-2001), Bojidar Manov (Bulgaria) - critic de film şi jurnalist, vicepreşedinte al FIPRESCI (2001-2005), precum şi scenaristul şi producătorul Lucian Georgescu. Dacă la ediţia trecută, Cristian Mungiu era invitat special al Festivalului „Anonimul“, anul acesta, actriţa Laura Vasiliu, protagonista peliculei „4 luni, 3 săptamîni şi 2 zile“, în regia lui Cristian Mungiu, cîştigător al Palme d’Or - Festivalul de Film de la Cannes 2007 se află printre membrii juriului. Regizorul Krzysztof Zanussi este posesor al unui Leu de Aur şi a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru cel mai bun film străin.

La secţiunea de scurtmetraje (ficţiune şi animaţie) s-au înscris aproape 300 de producţii din 41 de ţări, dintre care 26 de filme sînt româneşti. În urma selecţiei realizate de criticul de film Irina Margareta Nistor, împreună cu Ludmila Cvikova, au fost alese 72 de scurtmetraje, care vor fi prezentate publicului cinefil. Printre filmele propuse pentru competiţia de lungmetraj se află „The Wave“, în regia lui Dennis Gansel, Germania - nominalizat la Marele premiu al Juriului Festivalului de Film Sundance 2008, „Help me Eros“ în regia lui Lee Kang-sheng, Taiwan - nominalizat la Leul de Aur - Festivalul de Film de la Veneţia 2007, „Egg“, în regia lui Semih Kapanoglu, Turcia - premiat în cadrul „Quinzaine des realisateurs“ - Cannes 2007 şi Marele Premiu Istanbul 2008, „Silent light“, în regia lui Carlos Reygadas, Mexic - Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes 2007, „Lemon tree“ în regia lui Eran Riklis, Israel - Premiul Publicului la Panorama Festivalului de Film de la Berlin 2008, „It’s hard to be nice“ în regia lui Srdjan Vuletic, Bosnia - Premiul pentru cel mai bun actor la festivalul de film de la Sarajevo 2007, precum şi filmul lui Radu Munteanu „Boogie“ - „Quinzaine des realisateurs“ la Festivalul de Film de la Cannes 2008. Regizorii Carlos Reygadas şi Srdjan Vuletic au mai participat la ediţiile precedente ale festivalului „Anonimul“.

De asemenea, în competiţia de scurtmetraj ficţiune şi animaţie din cadrul festivalului au intrat şi peliculele „Ştii tu“ de Liviu Marghidan şi „Interior. Scară de bloc“ de Ciprian Alexandrescu. La această secţiune sînt înscrise 20 de scurtmetraje româneşti, precum „Saga“ de Gabriel Achim, „O zi bună“ de Cătălin Apostol, „Bomboane de ciocolată“ de Sebastian Chelu şi „Efectul Coco Chanel“ de Constantin Mircea. Scurtmetrajul „Bomboane de ciocolată“ a fost distins la cea de-a III-a ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi - IPIFF 2008, care s-a desfăşurat luna trecută, la Constanţa, cu un premiu special acordat de Televiziunea Neptun.