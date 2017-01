Cinematografia elveţiană - o lecţie de autopromovare

Nu există vreun festival internaţional de film unde ţara gazdă să nu-şi constituie propriul „ghem” de programe, menite a scoate în relief producţia şi valorile naţionale. Am constatat aceasta la Cannes, Veneţia, Berlin, Montreal, dar şi la festivaluri din al doilea val, precum Locarno, Solheure, Bruxelles, Namur, Leipzig, Mannheim - Heidelberg.

Dacă e să ne referim la Festivalul Internaţional de la Locarno, de pildă, desfăşurat chiar în aceste zile (6 - 16 august), sînt multe de spus. Mă voi referi la cîteva capitole. Selecţia acestei ediţii, a 61-a, a introdus în programele diverselor secţiuni 57 de titluri elveţiene, dintre care 27 din Suisse Romande. Zona aceasta latino-francofonă are specificul ei, comentatorii avizaţi sînt destul de orgolioşi în a prezenta o producţie locală sub genericul „romande\", preferat celui „francofon\".

Cum Elveţia are suficient de multe festivaluri de prim rang, concurenţa se manifestă şi între zone, regiuni, cantoane. E de notat, iată, că un tînăr autor precum Lionel Baier este prezentat ca aparţinînd Lausanne-ului, în vreme ce alţii sînt alipiţi Vaude-ului, Cantonul - gazdă se mîndreşte cu energicul şi popularul Denis Rabaglia. Un alt gen de autopropulsare ne este oferit de scoaterea în relief a numelor şi filmelor în „palmares\". După succesul documentarului „Exit\", elveţiarul naturalizat (via Spania), Fernard Melgar (premiat acum doi ani, la Solothurn, pentru subiectul morţii autoprogramate), se ocupă, de asemenea, de un subiect tabu - condiţia rezidenţilor din taberele celor intraţi în Elveţia, o premieră în sensul că problema e văzută din incinta unor asemenea spaţii. I se face reclama cuvenită şi tinerei Andrea Staka, cîştigătoare (cu „Das Fraulien\") a unui „Leu de Aur\", în 2006. Se speră că „Leul de Aur\" va reveni, şi în acest an, unui elveţian, Lionel Baier, prezent cu „Un Autre Homme\", o poveste cu critici de cinema, personaje mai puţin obişnuite în naraţiunile cinematografice.