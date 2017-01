Cinematograful 3D combate criza mondială

Cu săli de cinematograf tot mai bine echipate, cu regizori prestigioşi în spatele camerelor de filmat şi dispunând de un public fidel, cinematograful 3D a cucerit definitiv Hollywood-ul, care vede în el o modalitate de a combate criza mondială, prin readucerea spectatorilor în sălile de cinema. Cinematograful 3D nu este o noutate pentru Hollywood. Încă din anii \'50, începând cu ”The Creature from the Black Lagoon” de Jack Arnold, acest procedeu care creează iluzia profunzimii şi a reliefului a irupt cu regularitate pe marile ecrane, fără însă să reuşească vreodată să se impună cu adevărat. Însă, după anul 2000, acest fenomen a luat o altă amploare. ”Cred că a existat o adevărată întoarcere la 3D, graţie tehnologiei numerice, care i-a permis să fie mai precis şi mai luminos pe ecran, oferind publicului o impresie mult mai bună”, a declarat Mark Zoradi, preşedintele Walt Disney Motion Pictures Group. Pentru a argumenta această părere personală, a menţionat rapiditatea cu care sălile de cinema din SUA s-au echipat pentru a putea să efectueze proiecţii în 3D. ”Când am lansat primul nostru film în 3D, în 2005, intitulat Chicken Little, erau doar 84 de ecrane echipate în SUA. Astăzi, filmul A Christmas Carol / O poveste de Crăciun 3D de Robert Zemeckis va fi vizionat în 3D în 2.000 de săli în SUA şi în alte 2.000 de săli din lume”, a explicat Mark Zoradi.

Tradiţional fidel filmelor pentru copii, de animaţie sau horror, cinematograful 3D visează acum la noi teritorii. Din acest punct de vedere, mult aşteptatul ”Avatar” regizat de James Cameron, ce va fi lansat în decembrie 2009, şi ”Alice in Wonderland / Alice în ţara minunilor” de Tim Burton, ce va fi lansat în 2010, ar putea să marcheze un înainte şi un după pentru folosirea acestui procedeu. Tehnica 3D se pretează perfect filmelor de aventuri, science-fiction, suspans sau de acţiune, atât timp cât îmbunătăţirile pe care le aduce rămân fidele poveştii filmului. Astfel, ”Saw 7”, care va fi lansat în 2010 în versiune 3D, va fi conceput ca o experienţă 3D de la A la Z, începând de la scenariu până la post-producţie, producătorii săi având obiectivul declarat de a crea ”un film de groază cum nimeni nu a mai văzut vreodată”.

Chiar dacă tehnica 3D nu este un leac miraculos pentru criza pe care o traversează studiourile, reprezintă un element pozitiv, aducând oamenii în sălile de cinema. Se estimează că mai mult de jumătate din încasări vor proveni din versiunea 3D pe plan mondial. Tehnica 3D antrenează costuri de producţie evident mai mari însă acestea sunt compensate, deoarece filmele clasice produse în 3D de compania Lionsgate au obţinut încasări de peste 200 de milioane de dolari pe plan mondial între ianuarie şi aprilie 2009. Piaţa DVD-urilor, a cărei agonie contribuie la criza actuală a marilor studiouri, ar putea şi ea să beneficieze de pe urma filmelor 3D. În opinia experţilor, pe un termen mai lung, de doi-cinci ani, tehnologia 3D va intra în casele oamenilor şi va dinamiza vânzările de DVD-uri.