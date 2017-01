“Cineva falsifică actele CCR, dar Parchetul nu cercetează”

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian, a scris ieri, pe blog, că recentele comunicate ale Curţii Constituţionale a României (CCR), semnate de preşedintele Curţii în \"augusta sa înţelepciune\", induc o \"ceaţă atât de groasă, încât poţi s-o tai, ca pe pâine, cu cuţitul\" în problema votanţilor care să fie incluşi în cvorumul de la referendum: \"Aflăm că cineva a falsificat actele Curţii, atât în corespondenţa cu Guvernul, cât şi în transmiterea la Monitorul Oficial. Cu toate acestea Parchetul nu cercetează să vadă cine e persoana respectivă\". El spune că judecătorul Augustin Zegrean “n-a cerut actualizarea listelor, ci listele actualizate. Adică nu aducerea listelor cu picioarele pe pământ, ci pe acelea înţesate cu morţi, cu buletine expirate, cu persoane aflate sub interdicţia de a vota ori risipite în cele patru vânturi. Poate că e aşa cum spune augustul judecător. Dar, Augustia Voastră, dacă nu voiaţi decât listele, aşa cum erau ele la 29 iulie, pentru ce aţi pus termen 12 septembrie ?!? Aţi văzut că Parchetului i-a fost destul o noapte ca să preia listele electorale. Dvs de ce v-ar fi trebuit patruzeci de zile? Credeţi că documentele se transportă cu ştafeta, din om în om, precum flacăra democraţiei?”. El s-a întrebat, în acest context, de ce Traian Băsescu nu ameninţă pe prezumtivul \"măsluitor\" de la CCR. (A.M.)