„Cineva în România asta se simte protejat de statul român, cumva?!?”

Luna trecută s-au comemorat cinci ani de cînd regretatul muzician Teo Peter, basistul trupei Compact, a fost omorît într-un acident rutier, de către un puşcaş marin al armatei SUA în România, Christopher Van Goethem, aflat, în prezent, în libertate, din cauza justiţiei oarbe din SUA, dar şi a impotenţei diplomaţiei româneşti. De-a lungul a 33 de ani de existenţă, timp în care formaţia clujeană a luminat sufletele iubitorilor de frumos cu cântece despre iubire, astăzi pare firească definiţia “Compact înseamnă dragoste!”, dată, săptămâna trecută, pe scena clubului constănţean Phoenix, chiar de către solistul trupei, Paul Ciuci. Cei patru componenţi actuali ai trupei au dedicat prima melodie din recentul lor concert la malul mării colegilor şi prietenilor lor ucişi de mizeria sufletească a unor semeni, Teo Peter, Emil Laghia. Aşa cum lumina străbate întunericul, Compact va cânta mai departe pentru cei ce au sensibilitatea şi puterea de a vibra la muzica lor sinceră. Cu accentual său plăcut ardelenesc, Paul Ciuci promite publicului de la malul mării că nu va trece anul până când trupa nu va lansa un album nou…şi inedit!

Reporter (Rep.): Cu ce gânduri intră Compact în noul an?

Paul Ciuci (P.C.): Trupa Compact vine în 2010 cu nişte schimbări, evident, în bine: un disc nou şi un program de cluburi. Tot repertoriul nostru îl vom transforma să fie cântat aproape unplugged pentru că noi, la început, când am făcut aceste cântece, le-am făcut pe plajă la Costineşti, la Mamaia, la mine acasă, etc. doar cu o singură chitară. Au fost tare frumoase piesele în starea lor „crudă”. Spun „aproape unplugged” pentru că Leluţ va trebui să bată toba într-un fel. Ne-am gândit să ne întoarcem în urmă cu nişte ani şi să le cântăm aşa cum le-am cântat noi prima dată: foarte direct, fără fiţe, fără aranjamente sofisticate, să meargă direct la sufletul publicului! Le-am testat în vreo trei locaţii din ţară şi au avut un succes fantastic. Vreau să vă mai spun că există un nou site al trupei Compact, trupacompact.ro. Vom dezvolta şi această treabă iar cei care se loghează pe forumul nostru promit că vor primi răspuns direct de la noi.

Rep.: Are vreun motiv Compact-ul să aducă schimbări în linia sa muzicală?

P.C.: Ni se pare o mare prostie schimbarea de stil: Eric Clapton n-o să poată niciodată să cânte hip-hop, AC/DC vor cânta până vor muri acelaşi gen. Noi nu am încercat să inventăm un stil dar, în decursul celor trei decenii de existenţă, Compactul a cântat un rock melodios. Ce ar trebui să facem, să nu-l mai cântăm? Este emblema noastră, noi vom cânta în acelaşi ton dar cu alte sunete şi alte instrumente, foarte moderne. Fiecare dintre noi am băgat câte 15- 20.000 euro în echipamentele noastre muzicale, ca să sune foarte bine.

Rep.: Referitor la programul de cluburi, să sperăm că trupa va veni mai des la Constanţa în 2010?

P.C.: Până aici, în Constanţa, este aşa un drum greu să venim tocmai de la Baia Mare, din capătul celălalt al ţării, dar noi am mai fost în Phoenix şi ne-o plăcut foarte mult în clubul ăsta. Aici este un public cald, care te-ascultă şi amendează dacă vreun păcălici încearcă să-l amăgească de pe scenă, îi plac lucrurile bine făcute şi mai ales sincere! Să sperăm că ne vom vedea mai des!

Rep.: Când va apărea noul disc?

P.C.: Atunci când vom fi noi mulţumiţi de el. Cel mai probabil, pe la finele acestui an, între lunile septembrie şi noiembrie.

Rep.: Teo Peter este prezent în fiecare concert al Compact-ului, s-a observat şi la Constanţa.

P.C.: Nu se poate discuta de Compact fără Teo Peter, care este un simbol al acestei formaţii şi Emil Laghia, care din nefericire, şi el o pierit în împrejurări foarte dramatice. Noi îi comemorăm de fiecare dată şi, aşa cum s-a putut vedea şi la Constanţa, am început concertul cu o piesă dedicată lor. Noi nu spunem că au murit, noi cântăm pentru cei doi buni prieteni ai noştri.

Rep.: Se poate simţi protejat cineva de statul român după ce s-a întâmplat cu Teo Peter?

P.C.: Protejat de.. cine?!? Eu pot să spun altceva...: cineva în România asta se simte protejat de statul român, cumva?!?...Face destul statul român pentru cetăţenii care îşi plătesc impozitele şi dările la stat şi sunt corecţi? Eu cred că nu!