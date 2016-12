„Cinstitul doctor” al lui Băsescu, reţinut pentru trafic de influenţă în favoarea eliberării lui Hayssam

„Cinstitul doctor” Mohammad Yassin, emisarul lui Traian Băsescu în cazul răpirii jurnaliştilor români în Irak şi cel care a preluat averea lui Omar Hayssam, a fost reţinut, în noaptea de 2 spre 3 aprilie 2015, de procurorii DNA. El este acuzat de trafic de influenţă, pe motiv că ar fi cerut de la doi denunţători suma de două milioane de euro, promiţând că va interveni pentru desfiinţarea unei pedepse cu închisoarea. Un alt afacerist, apropiat al lui Omar Hayssam, Tahli Fadel, acuzat de complicitate la trafic de influenţă, a fost şi el reţinut. Reamintim că Mohamad Yassin este cel pe care Traian Băsescu l-ar fi trimis în Bagdad să negocieze eliberarea jurnaliştilor români şi despre care fostul preşedinte al României spunea că este “beneficiarul cinstit al transferului averii lui Omar Hayssam”. De asemenea, Mohammad Munaf, ghidul ziariştilor răpiţi în Irak, a făcut mai multe dezvăluiri incendiare despre Yassin, la Antena 3. Acesta spune, potrivit luju.ro, că Yassin a pus la cale răpirea din 2005 şi că, anterior, îi ceruse bani lui Omar Hayssam, promiţându-i că va vorbi cu Traian Băsescu pentru rezolvarea problemelor economice: “Consider că domnul Yassin a aranjat toată treaba asta cu Guvernul care era atunci. Eu cred că doctorul Yassin a fost organizatorul acestei răpiri, am foarte multe dovezi în sensul acesta. (…) Domnul Yassin, înainte să plec în Irak, mi-a zis că, dacă mi se întâmplă mie ceva, are nişte prieteni în Irak. Domnul Yassin, din noiembrie 2004 până în 2005, a venit la noi la birou şi îi cerea domnului Omar foarte mulţi bani ca să-l ajute cu problemele economice. Îi promitea că vorbeşte cu domnul preşedinte de atunci (n.r. - Traian Băsescu) şi rezolvă toate problemele astea”.

Unul dintre marile mistere ale acestui caz: cine este „Profesorul”?

Unul dintre cele mai mari mistere ale controversatului caz este identitatea „Profesorului” care a ştiut absolut tot şi care tăia şi spânzura în acest caz, potrivit mărturiei lui Omar Hayssam, precum şi relaţia lui Yassin cu Traian Băsescu. În octombrie 2004, primarul Traian Băsescu i-a dat un spaţiu comercial de circa 600 mp doctorului Yassin Mohamad, prietenul şi partenerul de afaceri al lui Omar Hayssam, potrivit unei anchete a GIP. La 28 martie 2005 are loc răpirea jurnaliştilor şi a însoţitorului lor, Mohamad Munaf, la Bagdad. În ziua următoare, Băsescu îl primeşte pe Yassin, care a venit cu Hayssam. Întrebat de ce l-a ales pe Yassin, Băsescu a refuzat să explice. "Vă mulţumesc pentru întrebare", a spus acesta. Acum Yassin este la DNA, iar Hayssam - în pușcărie.

Potrivit unor documente prezentate de „Jurnalul Naţional“, Omar Hayssam i-a scris lui Yassin că aştepta indicaţiile „Profesorului” în privinţa declaraţiilor pe care să le dea în faţa justiţiei, dupa criza din Irak, îi reproşa lui Yassin că i-a ascuns adevărul şi asigura că nu îl va trăda pe „Profesor”, dar trebuie să îi spună urgent ce să facă.

- "(...) mi-ai spus, când ne-am întâlnit ultima dată, că ar fi spus "Profesorul" să nu dau nicio declaraţie acum şi că-mi vei spune tu sau altcineva cum trebuie să fie această declaraţie. Încă cred în promisiunile tale şi promisiunile "Profesorului" şi eu sunt la măsura aşteptărilor voastre şi n-am dat nici o declaraţie până la această dată şi aştept indicaţiile, dar crede-mă că nu mai suport, nu fac deloc bine, de asemenea şi copiii mei, dar şi familia. Copiii întreabă de mine zilnic, iar mama lor le spune că sunt în spital. Până când, ABU HELMI, trebuie să suport şi să rabd? Vreau un răspuns clar. Până când? Când va mai dura în timp? Te rog să-l întrebi pe "Profesor". Până când trebuie să aştept?”, îi scria Omar Hayssam lui Mohamad Yassin.

- “Mi-ai spus că ai vorbit cu "Profesorul" şi că toate lucrurile vor fi bine şi că nu va dura mai mult de o lună, anume până când vor reveni ziariştii din IRAK şi atunci mi-ai explicat lucrurile (...) M-ai asigurat că totul este-n regulă şi că "profesorul" ştie tot şi că este vorba de puţin timp şi că el s-a convins într-adevăr că n-am niciun amestec (nicio legătură) cu încurcătura (eroarea) ce s-a întâmplat cu voi (...) Nu vreau să apar ca un trădător şi nici ca mincinos în faţa "Profesorului" şi nu vreau deloc să-l supăr sau să-i greşesc cu ceva, ba trebuie să avem grijă de el şi să avem grijă de felul (modul) în care este perceput, dar doresc un răspuns clar. Ce să fac?”

- “Îţi imaginezi, dacă dau o declaraţie detaliată cu ce mi-ai spus la telefon când m-ai sunat din IRAK, cu ce mi-ai spus la sediul Academiei de Poliţie şi cu ce mi-ai spus la sediul Parchetului, ce se va întâmpla? Şi cum "lumea va sări şi va sta?". Şi ce se va întâmpla în presă şi altele? Te rog, ABU HELMI, am nevoie de un răspuns urgent. Înainte să dau o declaraţie trebuie să se vorbească de urgenţă (imediat) cu "Profesorul"”.

- "Te rog să-i transmiţi "Profesorului" salutările mele şi că sunt că-n gândurile sale bune şi nu-l voi trăda deloc şi că-n baza promisiunii sale merge mai departe".

- "Frate ABU HELMI, de ce nu mi-ai spus despre subiect de mai demult? De ce mi-ai ascuns toate aceste lucruri? De ce nu mi-ai spus de ce se va întâmpla acolo? Acest lucru arată că n-ai avut destulă încredere în mine de la bun început. De ce nu mi-ai spus de la bun început totul? Şi m-ai lăsat să cad victimă fără să ştiu nimic? De ce, ABU HELMI? De ce? Dacă mi-ai fi spus de la început toate lucrurile, aş fi procedat cum doriţi şi-n linişte (indescifrabil) eu am procedat cum aţi dorit, în ciuda faptului că mi-ai ascuns toate aceste lucruri, iar eu sunt în continuare în închisoare. De ce? Pentru că am fost sincer cu voi şi cu "Profesorul" şi am procedat cu intenţii de bine”.

Munaf: „Yassin e prietenul lui Băsescu”

"Declar că Mohamad Yassin ştia în mod sigur că vom desfăşura în Irak împreună cu jurnaliştii şi a participat la discuţiile care au avut loc la biroul acestuia cu Marie Jeanne Ion şi Hayssam Omar şi că el este prieten apropiat al lui Traian Băsescu. (...) Îmi amintesc că atunci, în luna noiembrie 2004, când Hayssam a avut probleme, s-a prezentat Mohamad Yassin la biroul lui Hayssam Omar şi s-a oferit să-l ajute la rezolvarea acestor probleme, cerându-i lui Hayssam să ofere asistenţă financiară campaniei declarate a lui Traian Băsescu", se arată într-o declaraţie a lui Mohamad Munaf din 2007.

"Într-o zi ne-a spus Yassin că a discutat cu președintele României în legătură cu un contract foarte important în Portul Constanța, având ca obiect aprovizionarea portului cu dispozitive de siguranță, valoarea contractului era de aproximativ 6 milioane de dolari, spunând că președintele i-a dat promisiuni pentru acel contract, în baza căruia avea el discuții cu Hayssam pentru participare și Yassin îl suna în permanență pe ministrul Transportului (Dobre). Yassin ne-a spus că președintele i-a dat niște imobile când era primar, în strada Comana, sediul comunității arabe și cabinetul acestuia de pe lângă Gara de Nord, și că va obține alte imobile prin societate împreună cu Hayssam", a mai spus Munaf.

CE SPUN PROCURORII DNA

Mohamad Yassin a fost reţinut de DNA pentru trafic de influenţă, după ce ar fi cerut aproximativ două milioane de euro pentru a interveni în obţinerea unei decizii de anulare a unei pedepse cu închisoarea, surse judiciare declarând că banii s-ar fi cerut pentru o posibilă eliberare a lui Hayssam. DNA arată, într-un comunicat de presă, că a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Mohamad Yassin, pentru trafic de influență, şi a lui Tahli Fadel, pentru complicitate la această infracţiune.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2014 - martie 2015, Mohamad Yassin, direct și prin intermediul lui Tahli Fadel, a pretins de la două persoane, denunţătoare în cauză, suma de aproximativ două milioane de euro, spunând că ar putea influența organe judiciare în vederea desființării, pe cale extraordinară, a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii cu executare, astfel încât persoana condamnată să fie pusă în libertate. Persoana condamnată este unul dintre denunţătorii din acest dosar. Conform unor surse judiciare, Omar Hayssam i-ar fi denunţat pe Mohamad Yassin şi Tahli Fadel. Numele lui Tahli Fadel a apărut şi în dosarul „Foresta Nehoiu“, în care Omar Hayssam a primit o pedeapsă definitivă. Reamintim că Omar Hayssam execută 23 de ani şi patru luni de închisoare, în urma contopirii pedepselor primite în dosarele "Volvo", "Foresta Nehoiu" şi cel al răpirii celor trei jurnalişti, potrivit unei decizi luate în 27 martie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Omar Hayssam execută pedepsele din iulie 2013, când a fost adus în ţară, după şapte ani de la fuga sa din România.

POVESTEA RĂPIRII În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi la Bagdad. În 5 aprilie 2005, Omar Hayssam a fost reţinut şi, deşi Preşedinţia anunţa atunci că este acuzat de implicare în răpirea celor trei jurnalişti, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar. Ulerior, în iunie 2005, preşedintele de atunci, Traian Băsescu, spunea că Omar Hayssam voia să iasă din România şi că îşi transferase averea pe numele lui Mohammad Munaf, al soţiei acestuia şi al doctorului Mohamad Yassin, care a plecat la Bagdad în 29 aprilie, pentru a contacta autorităţile irakiene. La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a acceptat să îl elibereze pe Hayssam, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea sirianului. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea de sănătate a lui Hayssam s-a degradat, după operaţia pentru cancer la colon. Hayssam a fost operat în 17 ianuarie 2006, la Spitalul-Penitenciar Rahova. În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave. Fuga acestuia a determinat revocarea din funcţii a şefilor SRI, SIE şi DGIPI, Radu Timofte, Gheorghe Fulga şi Virgil Ardelean, dar şi a procurorului general al României Ilie Botoş, în 20 iulie 2006. În 31 mai 2007, Omar Hayssam declara, într-un interviu prin telefon la o emisiune de la Antena 3, că la cererea doctorului Yassin s-a întâlnit cu preşedintele Traian Băsescu, după ce, în seara de 28 martie 2005, prietena jurnalistei Marie Jeanne Ion l-a anunţat despre răpirea de la Bagdad. El preciza că Yassin s-a prezentat, în seara de 28 martie 2005, la biroul său, împreuă cu soţia, iar în aceeaşi zi l-a condus la aeroport pe acesta, care s-a deplasat în Irak pentru a participa la negocierile pentru eliberarea jurnaliştilor.