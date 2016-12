Cîntăreţul suedez José González concertează în România

Cîntăreţul suedez José González va susţine primul său concert din România pe 5 decembrie, în clădirea The Ark din capitală, la distanţă de o zi de recitalul unui alt „trubadur\" suedez - Jay-Jay Johanson. Concertul este organizatot de One Event şi face parte dintr-o serie de evenimente ce-şi propune să aducă în faţa publicului român artişti suedezi contemporani, care se bucură de o apreciere unanimă în Europa şi nu numai.

Născut în Gothenburg, Suedia, în 1978, José a crescut într-o familie în care a avut ocazia intre în contact cu muzica încă din copilărie, tatăl său de origine argentiniană reuşind să-i imprime gustul pentru sonorităţi latino-americane, care, mai tîrziu, avea să se armonizeze cu înclinaţia artistului către eclectismul pop-ului britanic şi american al anilor \'80. Muzica introvertită, însă caldă, tonalităţile joase şi timbrul serios pe care le propune José González captează încă de la început o largă audienţă, fiind uşor accesibil atît consumatorului de indie, cît şi ascultătorului mai puţin pretenţios.

În iunie 2003, el a debutat în Suedia cu EP-ul „Crosses\", urmat în toamna aceluiaşi an de albumul „Veneer\". În paralel, el urmează un master în biochimie la Universitatea din Gothenburg, pe care însă este nevoit să îl abandoneze în favoarea carierei muzicale. Albumul de debut şi mini-turneul care au urmat se bucură de un succes neaşteptat atît în ţările scandinave, cît şi în alte cîteva ţări europene şi atrage atenţia casei de discuri londoneze Peacefrog. Discul este lansat oficial în Marea Britanie, în primăvara anului 2005, iar cîteva luni mai tîrziu, şi în SUA, prin Mute Records.

Presa muzicală britanică îl apreciază, iar difuzările la radio şi apariţiile live îi întăresc statutul de cantautor de succes, caracterizat prin felul cald şi în acelaşi timp, original, cu care reuşeşte să dubleze chitara rece cu o voce soft, melodioasă. Se remarcă, de asemenea, prin stilul inconfundabil cu care reinterpretează piese de top ale unor artişti precum Joy Division, Massive Attack, The Knife şi Kylie Minogue, iar turneele alături de Arcade Fire, Dalai Lama sau Juana Molina îl ţin departe de casă pe tot parcursul anului 2006.

În septembrie 2007, apare pe piaţă al doilea album al artistului, „In Our Nature\", care, în scurt timp, îl depăşeşte ca notorietate şi vînzări pe cel de debut şi îi asigură acestuia primul său turneu mondial de anvergură, în cadrul căruia va face o escală în premieră şi la Bucureşti, pe 5 decembrie, la The Ark. Biletele pentru concertul lui José González costă 65 de lei şi vor putea fi procurate online, de pe MyTicket.ro, din reţeaua Diverta, magazinul Muzica, librăriile Cărtureşti, magazinul Off The Record şi din cluburile Control şi Fire.