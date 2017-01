Cîntecele lui Bob Dylan vor apărea într-o reclamă în Marea Britanie

Bob Dylan şi-a dat acordul ca piesa ”Blowin\' In The Wind”, o emblemă a mişcării anti-război, să fie folosită pentru prima dată în cadrul unei reclame de televiziune, ce va fi difuzată în Marea Britanie. Bob Dylan va permite Co-operative Group, o companie care cuprinde un lanţ de supermarketuri, dar şi agenţii de servicii bancare, turistice şi chiar servicii funerare, să folosească piesa sa. Este pentru prima dată cînd muzicianul - poet permite unei companii să-i folosească cîntecele în cadrul unei reclame difuzate în Marea Britanie. În trecut, muzica sa a fost folosită ca fundal sonor în campanii de televiziune din SUA. Printre advertiserii care au inserat muzica lui Bob Dylan în reclame se numără Cadillac, Apple şi The Bank of Montreal.

În 2004, Bob Dylan, care este cunoscut ca o personalitate care preferă izolarea în locul reflectoarelor atenţiei publice, şi-a şocat fanii apărînd într-o reclamă pentru firma de lenjerie Victoria\'s Secret. În acelaşi an, Bob Dylan a fost nominalizat pe locul doi în lista celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, de revista ”Rolling Stone”, după o carieră muzicală de 40 de ani. Piesa ”Blowin\' In The Wind”, lansată în 1963, pe albumul ”The Freewheelin\'”, a fost un simbol muzical al mişcării anti-Vietnam şi un cîntec favorit al luptei pentru drepturile civile şi a fost cotată pe locul 14 al celor mai bune şlagăre din toate timpurile, în topul ”Rolling Stone”.