Cioban condamnat pentru omor

Un bărbat de 36 ani, din comuna Gârceni, judeţul Vaslui, angajat ca cioban la o fermă din localitatea constănţeană Nisipari, a fost condamnat, ieri, la nouă ani de închisoare pentru omor. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în seara de 23 septembrie 2010, în jurul orei 20.00, poliţiştii din Castelu au fost anunţaţi despre faptul că pe câmpul din apropierea unei ferme de animale a fost găsit cadavrul unui bărbat. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că persoana decedată este Marian Rogoveanu, de 37 de ani, din Nisipari, care lucra ca îngrijitor la fermă. Din cercetări a reieşit că Matei şi Rogoveanu s-au certat din cauza vacilor aflate pe câmp şi, ambii find în stare de ebrietate, s-au încăierat. În timpul bătăii, Matei a luat un băţ şi l-a lovit pe Rogoveanu de mai multe ori în cap până când l-a omorât. Speriat de ceea ce a făcut, agresorul a fugit, însă a fost găsit de poliţişti după câteva ore. Matei a declarat că cearta a izbucnit din cauza băuturii şi că nu a vrut să îşi omoare colegul de muncă. „Cei doi lucrau la mine cam de vreo două luni. Matei avea părinţii la Vaslui. Îi mai dădeam din când în când telefonul să vorbească cu ei. Până acum ei nu mi-au făcut probleme. Din câte ştiu, se împăcau bine. Eu nu i-am văzut niciodată să se certe. Luni seară m-a sunat socrul meu, să vin acasă că nu au venit cu animalele la muls. Am mers la fermă şi am strâns animalele. În momentul în care am dat o roată în jurul fermei l-am văzut pe Rogoveanu întins pe pământ şi plin de sânge“, a povestit, la momentul crimei, George Popa, proprietarul fermei. Prietenii celor doi văcari le-au spus anchetatorilor că între ei era de mai multă vreme o situaţie încordată şi că nu a fost pentru prima dată când aceştia s-au luat la harţă.