Ciobani tratați ca sclavii!

07:05:30 / 18 Iunie 2015

Nedreptate

Cu paguba facuta de acesti machedoni de 12 milioane de euro luata prin frauda prin stramutarile din Bulgaria si cele 700 de procese deschise in REM in acest caz se vede a sa lasat moarta si cei in cauza care au fraudat prin declararea mincinoasa a averilor lasate in Bulgaria ne rad in nas ,au cumparat din aacesti bani fraudati hoteluri restaurante vile etc iar cei corecti asteapta de ani de zile bani Cand justitia va vace dreptate in acet caz ? Sa-i ia la cercetat averile pina la 4 ruda sa se vada bani ascunsi Ba mai mult batrani care au fraudat datorita faptului ca nu prea au muncit si au venituri mici de la stat mai beneficiaza si de ajutoare la subventie la taxe locale pachete de alimente ajutoareUE etc Tot sa traiesti in romania,aceasta natie jecmaneste statul roman,si isi bate joc de romani neaosi care muncesc din greu si traiesc din pensii amarate si nu au atatea facilitati ca ei