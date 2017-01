CIOBANU - Plombări de drumul comunal 68

Imediat după preluarea mandatului de primar, social-democratul Ioan Suciu, a început realizarea lucrărilor proritare pentru comuna Ciobanu. Potrivit declaraţiilor noului primar, un proiect prioritar este plombarea lui DC 68, care uneşte Hîrşova de Ciobanu. „Este vorba de o porţiune de cinci kilometri de drum comunal, pe care am început să-l plombăm imediat după desfăşurarea alegerilor locale, şi pe care îl vom termina de reabilitat în două zile. Finanţarea proiectului este de două milioane lei şi este suportată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa”, a declarat Suciu. Proiectul se realizează cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, care şi efectuează lucrările. Un alt proiect derulat de administraţia locală este reabilitarea Căminului Cultural din Ciobanu. Primarul spune că noul edificiu este modernizat tot cu sprijinul CJC, care, de acum, are în administrare căminul. „În cel mult zece zile urmează să încheiem protocolul împreună cu CJC şi în cîteva luni căminul va fi modernizat”, a mai spus primarul. O altă investiţie a localităţii, care se află încă în stadiul de obţinere a tuturor avizelor, este montarea unui sistem de canalizare în satul Ciobanu. „Proiectul ajunge la 2,5 milioane de euro şi deocamdată am finalizat studiul de fezabilitate, urmînd să obţinem toate avizele pentru a putea înainta proiectul şi pentru a fi aprobat”, a mai spus Suciu.