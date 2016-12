Ciobanu consideră că este o victimă politică

Fostul director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marius Ciobanu, a fost audiat, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa, cărora le-a explicat pe larg cum a ajuns în spatele gratiilor din cauza... politicii. Amintim că procurorii DNA Constanţa îl acuză pe Marius Ciobanu de trafic de influenţă. Potrivit rechizitoriului, el a fost prins în flagrant, pe 13 octombrie, în biroul lui de la ITM, în timp ce primea 2.500 de lei de la un patron pentru a interveni pe lângă un angajat de-al său să rezolve favorabil o sesizare. Cu privire la acuzaţiile aduse, Ciobanu a susţinut că nu a avut niciodată intenţia de a lua bani de la denunţător : „Nu puteam să mă bucur de cei 2.500 de lei ai fostului angajat al denunţătorului când eu aveam o situaţie financiară foarte bună de pe vremea când eram căpitan de cursă lungă”. Ciobanu a adăugat că tot ce a vrut să facă a fost să îi împace pe denunţătorul Dorin Diaconu cu fostul lui angajat, care îl reclamase la ITM că nu l-a plătit, deşi a lucrat la el timp de şapte luni. „Am primit mapa cu sesizări de la secretară şi printre ele am găsit-o şi pe cea împotriva lui Diaconu. L-am sunat ca să îl chem şi să îl împac cu fostul salariat. Am considerat că trebuie să mă implic în acest caz pentru că la nivelul ITM exista o practică să chemăm părţile în litigiu pentru conciliere, deoarece erau foarte puţini inspectori. Iniţial, Diaconu nu a putut veni, dar după ce l-am sunat de câteva ori, am reuşit să ne vedem pe stradă, în zona Gării, unde mă aflam în control la o altă firmă. Ulterior, i-am spus să vină la sediul ITM pentru a rezolva problema, dar să nu vină cu mâna goală, să aducă ceva... referindu-mă la actele societăţii. Diaconu nu poate spune că i-am cerut bani, dacă aş fi vrut să abuzez, mă duceam în control la firma lui!”, a declarat Marius Ciobanu în faţa instanţei. Despre ziua flagrantului, fostul director adjunct al ITM Constanţa a susţinut că singura lui intenţie a fost de a-i da banii primiţi de la Diaconu fostului angajat al acestuia: „Dacă DNA-ul mă lăsa cinci minute ar fi văzut că urma să îl sun pe reclamant”. Potrivit declaraţiei lui Ciobanu, denunţătorul a scos banii din buzunar şi l-a întrebat cât trebuie, i-a spus 2.500 de lei, apoi Diaconu s-a apucat să numere bancnotele, pe care le-a aşezat pe masă. „Am luat banii şi i-am băgat în buzunar pentru că se perinda multă lume prin acel birou!”, a precizat Ciobanu. „Sunt o victimă a unui grup politic de care Diaconu s-a lăsat influenţat, întrucât eram un membru marcant al PD-L, care este un partid serios!”, a mai spus Ciobanu. Următorul termen a fost stabilit pe14 ianuarie 2010.