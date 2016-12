Ciocârlia împădureşte zeci de hectare de teren neproductiv

Situaţia dramatică în care este judeţul Constanţa în ceea ce priveşte gradul de împădurire a pus pe gânduri conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Având în vedere că judeţul nostru se află pe ultimul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte gradul de împădurire, cu doar 5,5% din suprafaţă, administraţia judeţeană a făcut numeroase demersuri către Guverne, din 2004 şi până în prezent, însă nu a primit niciun răspuns favorabil. În aceste condiţii, CJC a decis că nu poate rezolva această problemă decât din resurse proprii sau cu fonduri europene. Primul pas făcut de conducerea CJC a fost promovarea a trei hotărâri de consiliu, reprezentând trei programe de împădurire sau creare de perdele forestiere. Primarii din judeţul Constanţa au fost receptivi la aceste programe, punând la dispoziţia CJC terenurile degradate din comunele pe care le conduc, unde CJC a început deja programul de plantare a puieţilor de salcâm obţinuţi din propriile pepiniere create în 2009. Primăria comunei Ciocârlia a înţeles beneficiile acestor programe şi a identificat zonele ce urmau a fi împădurite. “În 2009 am fost printre primii care am făcut perdea forestieră de salcâm, care protejează păşunea comunei, dar şi culturile oamenilor din comună. Anul acesta am decis să mai folosim şi alte terenuri pentru împădurire, în aşa fel încât să împrejmuim păşunea comunei. Pe una din laturile păşunii am decis înfiinţarea unei păduri de salcâm, urmând ca, pe ultima latură, să facem doar o perdea forestieră, tot de salcâm. Tot ceea ce am plantat anul trecut s-a prins în proporţie de 95%, Este drept că în respectiva zonă am avut oameni care au muncit zi de zi pentru ca terenul şi copacii plantaţi să aibă cele mai bune condiţii”, a declarat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir. El a precizat că pe raza comunei au fost identificate şi terenuri aflate în apropierea drumurilor judeţene, unde se vor crea perdele forestiere de protecţie a drumurilor, un alt program lansat în premieră naţională de CJC. Dragomir a afirmat că agricultorii din comună trebuie să urmeze exemplul administraţiei locale şi să pună la dispoziţie terenuri pentru crearea de perdele forestiere care să protejeze culturile. “Crearea acestor perdele forestiere va duce la creşterea producţiei agricole la hectar. Agricultorii trebuie să înţeleagă faptul că acele terenuri vor rămâne ale lor şi vor putea beneficia de copacii plantaţi acolo când aceştia ajung la maturitate”, a spus Dragomir.