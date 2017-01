CIOCÎRLIA - Proiecte de infrastructură

Constituirea noului Consiliu Local Ciocîrlia, format cu majoritate social-democrată, a avut loc miercuri, odată cu şedinţe similare organizate în alte localităţi precum Constanţa, Saligny, Mihail Kogălniceanu, Ovidiu, Crucea, Saraiu, Gîrliciu, Medgidia, Peştera, Valu lui Traian, Horia, Lipniţa, Ostrov, Mircea Vodă şi Fîntînele. Primarul social-democrat din Ciocîrlia, Traian Dragomir, ales pentru al doilea mandat, a declarat că are de gînd să continue proiectele începute în mandatul anterior, dar are în plan şi demararea unora noi, care vor veni în sprijinul cetăţenilor din Ciocîrlia. „Avem depuse proiecte pentru obţinerea de fonduri la mai multe instituţii ale statului, printre care şi Compania Naţională de Investiţii (CNI)”, a declarat Dragomir. Cel mai important proiect are o valoare de 2,5 milioane de euro şi se realizează pe trei direcţii: drumuri, canalizări şi componenta socială, care vizează îmbunătăţirea procesului educativ în comună, prin amenajarea unei săli de sport şi a unui stadion. „Mi-am propus să asfaltez cîte cinci kilometri de drum în fiecare an, iar pe parcursul celor patru ani de mandat să reuşesc asfaltarea a 20 de kilometri de drum din comună”, a mai spus primarul.