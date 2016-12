CIOCÎRLIA - Proiecte de infrastructură există, fonduri încă nu

Primarul comunei Ciocîrlia, Traian Dragomir, doreşte ca, în acest an, să pună în aplicare mai multe proiecte privind modernizarea comunei, însă problema principală rămîne cea privind finanţările. „Canalizarea şi asfaltarea sînt două dintre proiectele pe care vrem să le demarăm în acest an. Mai vrem să demarăm şi cîteva proiecte de reabilitare a drumurilor din comună, dar aşteptăm să vedem dacă avem vreo şansă să obţinem finanţare. Noi nu avem cum să susţinem asemenea proiecte de anvergură. Bugetul comunei este mic, iar pentru a aplica un proiect de cîteva milioane de euro trebuie să avem şi noi fonduri pentru o parte din finanţare, ca autoritate locală. Am depus proiecte pentru obţinerea de fonduri europene, dar se pare că s-au blocat pe la ministere“, a explicat Traian Dragomir. Fondurile pe care Consiliul Judeţean Constanţa le primeşte de la centru sînt insuficiente pentru a acoperi necesităţile tuturor localităţilor, iar din sumele distribuite de autoritatea judeţeană către unităţile administrativ teritoriale, primarii caută să rezolve problemele urgente ale comunităţii. Dragomir a mai spus că o variantă de a obţine finanţare comunitară este realizarea de proiecte comune cu alte autorităţi locale vecine, astfel de proiecte integrate întrunind un punctaj mai mare în procesul de declarare a eligibilităţii şi, implicit, avînd şanse mai mari de a obţine finanţarea. „Acum sîntem în faza de finalizare a unor proiecte privind infrastructura de drumuri, împreună cu Primăriile Cobadin, Lanurile, Peştera.“, a mai afirmat Traian Dragomir.