Ciocnirea civilizaţiilor

Lumea fotbalului freamătă înaintea finalei de la EURO 2012, care aduce faţă în faţă două mari puteri, Spania şi Italia, duminică, de la ora 21.45, pe Stadionul Olimpic din Kiev. Duelul nu va fi doar unul al orgoliilor, ci şi o ciocnire între două gândiri tactice extrem de diferite. Spaniolii sunt adepţii celebrului joc de pase ridicat la cel mai înalt rang de Barcelona, ceea ce duce la o posesie enervantă pentru adversar. Mai mult, selecţionerul Vicente Del Bosque a jucat de multe ori la actualul turneu final fără atacant, cerându-le elevilor săi multă răbdare în contrucţia fazelor ofensive şi mizând pe o apărare ermetică. Rezultatele i-au dat dreptate de fiecare dată, însă tot mai mulţi suporteri critică supremaţia fără spectacol a ibericilor. „Tot ce contează este că am ajuns în finală. Vrem să facem mai mult decât istorie, pentru că istoria am făcut-o deja prin ultimele două titluri. Ca să câştigăm, trebuie să-i blocăm pe cei doi atacanţi italieni, Balotelli şi Cassano, dar mai ales pe Pirlo. Au arătat că sunt o ameninţare pentru orice defensivă şi trebuie să fim foarte atenţi”, a avertizat mijlocaşul Cesc Fabregas.

De partea cealaltă, italienii au construit o echipă rapidă, bazându-se pe pasele geniale ale regizorului Andrea Pirlo şi pe execuţiile de senzaţie ale copiilor rebeli, Mario Balotelli şi Antonio Cassano. Cu un antrenor axat pe ofensivă, Cesare Prandelli, “squadra azzura” are de partea ei şi setea nebună de un trofeu major, după mulţi ani de secetă. „Nu avem ce sărbători deocamdată, pentru că nu am câştigat nimic. Să ajungi în finală şi să ratezi titlul este ca şi cum ai merge la Roma şi nu l-ai vedea pe Papă. Sunt convins că vom avea parte de un meci superb cu Spania, dar pentru a câştiga trebuie să avem acelaşi spirit şi să arătăm aceeaşi dorinţă de victorie ca în ultimele două meciuri. După finala jucată la Campionatul Mondial din 2006 am avut ceva probleme la echipa naţională, iar succesele nu au mai venit. Acum am ajuns din nou în finală şi sentimentul este apropiat de cel trăit în urmă cu şase ani. Avem o dorinţă uriaşă de victorie, dar au apărut mulţi jucători tineri, care nu au prins Mondialul din Germania”, a spus Pirlo.

Formaţiile probabile - Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Arbeloa, S. Ramos, Pique, Jordi Alba - Busquets, Xabi Alonso - D. Silva, Xavi, Iniesta - Fabregas; Italia (antrenor Cesare Prandelli): Buffon - Balzaretti, Barzagli, Bonucci, Chiellini - Pirlo - Marchisio, Montolivo, De Rossi - Balotelli, Cassano. Meciul va fi condus la centru de portughezul Pedro Proenca.