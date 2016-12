Ciocniri între poliţie şi manifestanţi, la Kiev

06:48:40 / 20 Ianuarie 2014

JANDARMII SECURISTI DE AZI

LA NOI IN ROMANIA,CIOCNIRILE POPORULUI ROMAN LE ARE CU JANDARMERIA,MAI ALES ,EI BAT BATRANI [PUNGESTI] SECURISTI AU FOST ,SECURISTI VOR RAMANE IN VECII VECILOR,RUSINE,M.A.I.,PLUS USL CA DE, EI DAU ORDINELE.