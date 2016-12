Ciocniri violente la Atena, în cadrul primei manifestaţii împotriva Syriza

09:36:09 / 27 Februarie 2015

Grecii vor bani moca!

Ăştia vor bani fără să muncească! În decursul istoriei, grecilor li s-a anulat datoria de trei ori, acum vor din nou! Grecia are acum o datorie de 430 miliarde € (!?!) şi nu mai vor să o plătească! Au luat banii, au primit şi 14 pensii (mai mari ca în Germania) pe an, 14 salarii pe an şi acum nu vor să înapoieze banii! Aşa cu ruşii vor mereu noi teritorii, grecii vor mereu bani, dar banii altora... Şi Rusia şi Grecia sunt țari ortodoxe...