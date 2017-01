Ciocolata neagră reduce riscul de infarct

Consumul zilnic moderat de ciocolată neagră are acelaşi efect ca administrarea de aspirină, diminuînd riscul de blocare a arterelor, responsabil pentru apariţia crizelor cardiace. Cercetătorii americani au atras însă imediat atenţia că studiul nu trebuie văzut ca o incitare la consumul exagerat de produse pe bază de ciocolată, ce conţin în plus zahăr şi unt. Dar, medicii ar putea recomanda, în schimb, administrarea zilnică a două linguri de ciocolată neagră sub forma ei cea mai pură, preparată din extract de boabe de cacao. Experţii ştiu de peste două decenii că ciocolata neagră, bogată în flavonoide, poate contribui la scăderea tensiunii arteriale şi are efecte benefice asupra circulaţiei sangvine.

Spre deosebire de cercetările anterioare, acest ultim studiu demonstrează că dozele reduse de ciocolată sînt suficiente pentru obţinerea unui efect anticoagulant şi că nu este necesar să se facă excese pentru a profita de aceste efecte.