Ciocolate electorale!

Din cauza regulilor stricte impuse de Parlament, la cererea Autorității Electorale Permamente (AEP), pentru campania electorală, unii candidați la alegerile locale au ajuns să aibă dosar pentru tot felul de bazaconii. Spre exemplu, Poliţia Prahova a deschis un dosar de cercetare penală după ce un candidat pentru funcţia de primar al localităţii Surani a distribuit două... ciocolăţele. „A fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de articolul 386 din Codul Penal, respectiv coruperea alegătorului”, a precizat purtătorul de cuvânt IJP Prahova, Marian Popescu. Amintim că restricțiile extreme impuse candidaților la alegerile locale au stârnit un val de nemulțumiri în rândul politicienilor, care au spus că au fost faultați. Candidații la alegerile locale spun că legea care reglementează desfășurarea campaniei electorale are numeroase hibe și este mult prea excesivă. Alții cred că ea are numeroase avantaje.

CE E VOIE ȘI CE NU

Pentru a pune capăt haosului, AEP a elaborat, anul trecut, un ghid prin care a impus o serie de restricții. Potrivit normelor, în campania electorală pentru alegerile locale sunt interzise bannerele, mesh-urile, steagurile și ecranele publicitare, panourile publicitare fixe sau mobile, publicitatea luminoasă, publicitatea pe vehicule, vehiculele inscripționate cu sloganuri de campanie și cele care difuzează materiale audio, spectacolele, serbările și focurile de artificii. De asemenea, sunt interzise și „micile atenții”: pixurile, ceasurile, cizmele de cauciuc, gecile inscripționate cu siglele partidelor politice, brichetele, pungile și găleţile (uneori pline cu alimente). Tot în această campanie sunt interzise mitingurile electorale în zona gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare și a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare. Potrivit AEP, singurele materiale de propagandă electorală permise sunt afișele, materialele difuzate la televiziuni, radiouri și publicate în presa scrisă și în mediul online, broșurile, pliantele și alte materiale tipărite din aceeași categorie. În plus, publicitatea electorală este permisă pe proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. În acest caz, potrivit legii, este nevoie de autorizație (în cazul mijloacelor publicitare permanente) sau aviz (în cazul publicității temporare) din partea autorității administrației publice locale.