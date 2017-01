Ciocolate Mars, Snickers și Milky Way „garnisite“ cu plastic, retrase de pe piață în Germania

Un nou scandal pare să afecteze industria alimentară, mai ales că este vorba despre produse consumate în primul rând de copii. Compania americană Mars îşi retrage temporar produsele de pe piaţa din Germania, potrivit B1 TV. Batoanele de ciocolată Mars, Snickers şi Milky Way, produse de cunoscuta companie, au fost retrase după ce s-au găsit bucăţi de plastic în unul din respectivele produse.Șefii companiei au anunţat pe site-ul din Germania că vor să împiedice astfel ca produsele afectate să ajungă la clienţi. Din primele informaţii, sunt afectate batoane de ciocolată cu date de expirare care variază de la iunie 2016 până la ianuarie 2017. O anchetă a fost deschisă pentru a se afla cum a fost posibilă o astfel de eroare la un producător important de dulciuri din SUA, cu piață de desfacere importantă în întreaga lume.

UPDATE:

Producătorul de ciocolată Mars retrage batoane de ciocolată Mars şi Snickers din 55 de ţări, inclusiv din România, după ce într-un produs s-au găsit bucăţi de plastic, relatează BBC News. Compania a anunţat iniţial o retragere de produse în Germania, iar ulterior, în alte şase ţări, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Franţa, Italia şi Spania. Roel Govers, un purtător de cuvânt al Mars în Olanda, a declarat ulterior pentru AP că măsura vizează 55 de ţări. Între produsele vizate se află şi Milky Way Minis şi Miniatures, dar şi cutii de bomboane Celebrations. Produsele vizate au termene de expirare începând din 19 iunie 2016 şi până pe 8 ianuarie 2017. Mars Chocolate nu a precizat câte batoane sunt afectate sau care sunt costurile operaţiunii.

Compania americană de ciocolată produce zilnic aproximativ zece milioane de batoane de ciocolată la fabrica sa din Viersen, în vestul Germaniei. O listă completă a produselor vizate de măsură a fost afişată pe site-ul www.mars.de, însă acesta nu putea fi accesat marţi seara. Consumatorii care au cumpărat aceste produse au fost îndemnaţi să nu le consume şi să contacteze telefonic sau pe internet serviciul pentru consumatori.

În august 2014, Mars a retras de pe piaţă o serie de băuturi, şi anume Mars Milk, Snickers Shake, Milky Way Milk şi Bounty Drink, potrivit ”Le Monde”. Motivul era o posibilă prezenţă a unei bacterii cunoscute sub numele de bacilul Subtilis. Mars Inc. este un gigant american în domeniul agroalimentar, care nu este cotat pe bursă, cunoscut pentru batoanele sale de ciocolată, dar care produce şi alte produse agroalimentare, precum orez, paste şi hrană pentru animale.

