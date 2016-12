Cioloș aduce tehnocrați ipotetici pe structura guvernului Ponta

Premierul desemnat Dacian Cioloș merge pe o frânghie foarte subțire. Trebuie să facă un Guvern care să fie îndeajuns de tehnocrat încât să satisfacă Strada sătulă de clasa politică, dar suficient de echilibrat în ce privește opțiunile politice ale specialiștilor încă neînregimentați politic încât să mulțumească partidele. Trebuie să scoată din desagă un program de guvernare cu ajutorul căruia să intre în grațiile protestatarilor care i-au oferit oportunitatea de a conduce România, dar care să fie și pe placul politicienilor de votul cărora are nevoie în Parlament. Și trebuie să facă toate astea extrem de repede, în principal pentru că se apropie finalul de an, care este de fiecare dată critic în ce privește organizarea statului. Asta pentru că, în această perioadă, se stabilește bugetului în baza căruia va fi guvernată țara în următorul an. Este de notorietate faptul că, în funcție de ceea ce propune Guvernul și ce aprobă Parlamentul în această perioadă, statul român crește sau scade cheltuielile în diverse domenii de activitate. Iar alocările pot fi lămuritoare privind preocuparea reală a unui Guvern față de fiecare domeniu în parte. Dacă se alocă, de exemplu, mult-solicitatul 6% din PIB pentru Educație, sindicaliștii din învățământ pot spune că și-au văzut visul cu ochii. Sau poate va fi anul repartizării unui procent similar pentru Sănătate. Acestea ar fi cu adevărat semne ale schimbării atitudinii politicienilor. Dacă se continuă majorarea fondurilor pentru serviciile și instituțiile de forță ale statului... înțelegem cu toții cam câți bani dă Guvernul pe solicitările celor care au ieșit în stradă după 30 noiembrie...

Cioloș pare să fi înțeles importanța proiectului bugetului, din moment ce, vineri, și-a rupt din timpul pe care îl avea la dispoziție pentru constituirea propriului Cabinet și obținerea susținerii politice și s-a întâlnit, la Palatul Victoria cu prim-ministrul interimar Sorin Cîmpeanu, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Marius Nica, şi ministrul demisionar al Finanţelor, Eugen Teodorovici. Tema discuțiilor: proiectul bugetului național, aflat acum pe masa de lucru a Executivului care asigură permanența. Fie vorba între noi, dacă nu se grăbesc guvernanții cu proiectul bugetului, România riscă să retrăiască în debutul lui 2016 perioada neagră din 2009, când, din cauza întârzierilor Executivului condus de Boc, administrația a fost blocată timp de două luni, până în februarie, când a fost aprobat bugetul național. Nu se puteau face plăți, nu se puteau încheia contracte, iar funcționarii erau plătiți din rezervele financiare necheltuite în anul anterior pentru simplul fapt că statul nu avea încă un buget aprobat în baza căruia să fie repartizați banii de salarii și investiții. Revenind la bugetul pentru 2016, surse apropiate Executivului susțin că acesta a fost finalizat, dar proiectul nu va fi făcut public, pentru că trebuie consultat și de viitorul Cabinet. În varianta concepută de Teodorovici, bugetul are creşteri pentru Educaţie şi Sănătate, dar şi sume de aproximativ 3 miliarde de lei pentru proiectele Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

În ce privește formula viitorului Guvern, până acum nu există decât supoziții și informații pe surse, mult prea valorizate de tăcerea prelungă a lui Cioloș. Nicio certitudine, niciun nume bătut în cuie. De altfel, este și dificil să găsești "tehnocrații" - persoane de un înalt profesionalism care nu sunt implicate politic. Există așa ceva într-o țară măcinată de corupție? Sau există persoane care nu și-au declarat oficial apartenența politică, dar au fost susținute pe față de politicieni pentru funcții publice în care este mai bine să pari neutru pentru că nu e de bon ton coloratura de stânga sau de dreapta? La bursa zvonurilor au fost vehiculați actualul apolitic Dudu Ionescu (fost ministru PD) pentru portofoliul Internelor și Atilla Cseke pentru Sănătate (udemeristul care a refuzat să își dea demisia din funcția de ministru după tragedia de la Maternitatea Giulești). Să sperăm că aceste informații rămân la stadiul de zvonuri... Singura declarație pe care mass-media a reușit s-o obțină de la Cioloș este legată de structura Cabinetului său, care pare că va fi aceeași cu cea a Guvernului Ponta. Același Cioloș spune că în weekend-ul ăsta s-ar putea să ne prezinte prima formă a Guvernului său.