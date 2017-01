Cioloș despre mandatul său: Mulțumiți sunt doar leneșii și ipocriții

Premierul Dacian Cioloș a declarat joi seară la un post de televiziune că nu poate să dea o notă mandatului său, dar că ''mulțumiți sunt doar leneșii și ipocriți''”, afirmând totodată că au fost multe schimbări de miniștri pentru că el nu a avut la dispoziție o rezervă de resursă umană.

''Nu mi-aș da notă. Dar nu sunt mulțumit în sensul că am fi putut face probabil mai multe lucruri. Am învățat multe lucruri pe parcur, însă cred că am mișcat, pe de altă parte, multe lucruri. Dar nu știu, cred că mulțumiți sunt doar leneșii și ipocriții, dacă e să fiu cinstit. Eu cel puțin nu sunt mulțumit în sensul că tot timpul mă aștept să învăț din experiența trecutului și să fac lucrurile mai bune'', a afirmat Dacian Cioloș la o emisiune Realitatea TV.

El a fost întrebat și despre numărul mare de schimbări de miniştri din acest an, răspunsul său fiind că nu a avut o rezervă de cadre sau o rezervă de resursă umane.

''Am luat oameni care am crezut eu că pot să fie adaptați la o astfel de responsabilitate. Unii s-au adaptat mai bine, alții mai puțin bine'', a mai spus premierul.

El a precizat că nu poate nominaliza miniștrii care l-au dezamăgit, afirmând că și alții, probabil, au avut așteptări mai mari chiar în ceea ce îl priveşte.