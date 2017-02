Cioloș îl atacă pe Grindeanu în scandalul OUG 13

Fostul premier Dacian Cioloş a precizat, sâmbătă, că el nu ar fi ajuns în situaţia actualului prim-ministru, Sorin Grindeanu, întrucât transparenţa a fost unul dintre obiectivele principale ale mandatului său, el arătând că se înşală cei care cred că se mai poate guverna pe furiş.

Întrebat, la Europa FM, unde a acordat un interviu, ce ar fi făcut dacă era în locul premierului Grindeanu, Cioloş a răspuns: „Îndrăznesc să cred că dacă eram în locul lui nu aş fi ajuns în situaţia asta, pentru că, pentru mine, de la început, transparenţa şi relaţionarea cu ceilalţi, cu comunitatea, a fost unul din obiectivele pricipale”.

„Cred că şi datorită faptului că societatea, comunitatea, se trezeşte, dacă cineva are impresia că poate să mai guverneze pe furiş sau spunând lucrurile pe jumătate, se înşală. Mai devreme sau mai târziu se întoarce bumerangul. Aici a fost greşeala”, a adăugat Cioloş.

Întrebat ce ar fi făcut dacă totuşi ar fi greşit, Cioloş a arătat că el ar fi dialogat imediat cu contestatarii.

„Trebuia dialog atunci, trebuia dialog imediat. Şi eu am avut o situaţie limită de proteste spontane în faţa Guvernului, când am luat decizia demisiei lui Vlad Alexandrescu. (...) Mi s-a spus să să ies prin altă parte, dar am spus că merg să explic decizia, cu argumente”, a mai arătat Cioloş.