Cioloș, în negocieri cu Dragnea pentru funcția de premier?

Fostul premier Dacian Cioloş a comentat pe contul său de Facebook comentariile lui Victor Ponta legate de o posibilă negociere cu Liviu Dragnea. „O asemenea bazaconie n-am mai auzit de mult! Nu numai că nu am negociat NIMIC cu Liviu Dragnea, dar am spus public, răspicat, de mai multe ori, că nu aș accepta să fiu Premier sau altceva într-un guvern împreună cu PSD, după alegerile din decembrie 2016. La vremea aceea, am explicat foarte clar și de ce nu am candidat: Am acceptat să conduc un guvern independent care avea între altele, sarcina să organizeze două rânduri de alegeri. Nu puteam fi și arbitru și jucător. Am crezut și cred în continuare că adevărata politică trebuie să fie bazată pe onestitate și pe ținerea cuvântului dat, nu pe minciună și manipulare. Nu înțeleg de ce Ponta lansează astfel de dezinformări pe piață, dar vă asigur că voi continua să fac politică așa cum îmi spune conștiința, cu încredere și privind oamenii în ochi. Altfel, mai bine merg și-mi văd de meseria mea“, a scris Dacian Cioloş.