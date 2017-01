Cioloş invită Ford să dezvolte producţia pentru autoturismele ecologice

Premierul Dacian Cioloş a invitat compania Ford Motor să-şi extindă producția cu elmente de tehnologie inovatoare care să țină de autoturismele ecologice și electrice şi să dezvolte producția de componente, anunţă Guvernul.

"Vrem ca uzina de la Craiova să se dezvolte pe liniile de producție agreate cu statul român, în interesul producătorului american și al economiei din zonă. Statul român va acorda întregul sprijin pe care îl poate susține în condițiile legii, pentru consolidarea acestei investiții. Consider că oportunitățile sunt mai mari și am invitat compania Ford să se gândească la dezvoltarea și extinderea producției cu elmente de tehnologie inovatoare, care să țină de autoturismele ecologice și electrice, care, am vazut la centrul lor de inovație, sunt autoturismele viitorului", a spus premierul Dacian Cioloș cu ocazia vizitei pe care a întreprins-o la centrul de cercetare avansată al Ford Motor Company, din Dearborn, Detroit, anunţă Guvernul printr-un comunicat remis presei.

În contextul vizitei, premierul s-a întâlnit cu un grup de ingineri români care lucrează în acest centru de excelență al industriei auto.