Cioloș își face partid

În urmă cu un an, ademenit insistent de PNL, care nu reușea să vină cu o propunere de premier, Dacian Cioloș aproape că a jurat că nu se va înscrie în niciun partid, pentru că a promis acest lucru şi dorea să aibă credibilitatea unui premier independent până la finalul mandatului. După ce PSD și ALDE l-au lăsat fără job, Cioloș a spus că se gândește foarte serios ca pe termen scurt - un an, doi, trei - să fie de folos în politică. El a dat și trei variante de lucru: prima este de a sta în afara partidelor, a doua - de a intra într-un partid, variantă despre care a spus că o priveşte cu teamă, dar nu o exclude, şi a treia - de a înfiinţa un nou partid. Dacian Cioloș a reluat, joi, subiectul implicării sale în politică. În cadrul unui interviu la RFI, Dacian Cioloş a declarat că organizaţia neguvernamentală pe care o va lansa alături de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia în calcul „foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mişcare politică sau un partid politic”. „E o organizaţie neguvernamentală cu obiective politice, în măsura în care politică înseamnă să fi preocupat de viaţa cetăţii, de ceea ce se întâmplă în societate. Aş vrea să continuăm să lucrăm pe anumite proiecte pe care le-am început cât am fost la guvernare şi care nouă ni se par importante“, a declarat Cioloş. El a adăugat că echipa sa va veni cu propuneri care să poată fi susţinute de partide care sunt în Parlament. „Amintesc că această platformă a fost susţinută de Partidul Naţional Liberal, de Uniunea Salvaţi România, care sunt în Parlament, cu care ne dorim şi în perioada următoare o colaborare deschisă și onestă. Deci, vom coagula competenţă pe anumite domenii, pentru a veni atât cu propuneri care pot face obiectul unor propuneri legislative în Parlament, prin intermediul partidelor membre în Parlament, dar şi cu propuneri de proiecte care pot fi implementate în colaborare directă cu mediul de afaceri, cu alte organizaţii neguvernamentale care lucrează pe anumite domenii şi care au nevoie de această expertiză, pentru a putea implementa proiecte”, a spus Dacian Cioloş.

ȘI TOTUȘI, PNL NU E DAT UITĂRII

În cadrul interviului, Dacian Cioloș a afirmat că îl interesează o colaborare strânsă cu PNL, cu toate că mulți liberali i-au transmis fostului premier să își vadă de drum, pentru el este una dintre cauzele pentru care PNL a pierdut alegerile parlamentare din decembrie 2016. „Dacă, la un moment dat, va fi o decizie în acest sens, o s-o anunţ. Deocamdată, nu am nimic conturat sau decis nici cu PNL, nici cu USR. Reiterez, luăm în calcul foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mişcare politică sau un partid politic. Indiferent de opţiunea pe care o vom avea, obiectivul nostru este să putem contribui la un proiect politic credibil sau o alternativă politică credibilă pentru viitoarele alegeri”, a mai spus Cioloș.