Cioloș se crede Emmanuel Macron al României!

Scos pe tușă de câteva luni bune, fostul premier Dacian Cioloș și-a propus să reintre în circuitul politic. Potrivit evz.ro, Cioloș are în plan transformarea Platformei „România 100“ într-o formațiune politică copiată după „En Marche!“, o entitate între partid și mișcare cetățenească. Proiectul fostului premier tehnocrat va fi unul care va prinde contur peste câteva luni, maximum un an, au spus, pentru evz.ro, surse apropiate lui Cioloș. La sfârșitul lunii trecute, Dacian Cioloș a anunțat că se pregătește de viitoare alegeri. Întrebat dacă are soluții pentru a lupta cu clasa politică, fostul prim-ministru a răspuns: „Avem. Și le pregătim pentru viitoarele alegeri atât cu oameni care au experiența guvernării (chiar dacă a fost scurtă), cât și cu cei care decid să nu mai stea pe margine și să aștepte. La asta lucrăm acum. Însă un om singur nu e suficient ca „să se bată cu ăștia“, cum spuneți. Pentru că nu cred că mai trebuie să ne batem cu alții, ci cu propria indiferență. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni (sau poate doar spre mine însumi), dar cred că prezența „ăstora“ în prim-plan e direct proporțională cu indiferența celor mulți care știu ce vor, dar ezită”, a declarat Cioloș.