Ciorba lungă

Cunosc un bucătar care a făcut avere printr-un procedeu cît se poate de simplu. Personajul în cauză nu este un maestru în arta culinară. Nu a făcut şi nu a inventat lucruri ieşite din comun. Nu cunoaşte taina delicateselor fără de cusur. Nu am auzit ca vreun preparat să-i poarte numele. În lunga sa carieră la tigaie, s-a limitat la simple prăjeli. De zgîrcit ce este, ca unul care îşi mănîncă de sub unghii, precum nu ştiu ce fiară puii, s-a limitat la solfegiul grătarului, cantonîndu-se pe DO. Adică, muzical vorbind, pe DO(i) mici. Cu toate acestea, bucătarul are o avere greu de estimat. Cum a ajuns aici? Simplu. A învăţat să lungească ciorba. Nici nu ştiţi ce bani frumoşi pot să iasă dintr-o oală cu ciorbă lungită de mai multe ori! Desigur, nu cu metrul. Bucătarul în cauză lungeşte ciorba din ochi cu polonicul. Îl ridică solemn pînă la nivelul capului şi toarnă apă pînă la destabilizare. Un vechi proverb spune că o ciorbă încălzită de mai multe ori nu mai are gust. Eroare. Gravă eroare de bucătărie. Ca să vedeţi ce poate să facă propaganda din om! Cei îndoctrinaţi de acest proverb aruncă întotdeauna ciorba rămasă de o zi sau două. Bucătarul nostru nu procedează în acest fel. Dimpotrivă, prin diverse manevre şi proceduri, care reprezintă secret profesional, lungeşte ciorba cu polonicul lui fermecat. La chestia asta, domnilor, nu-l întrece nimeni! Cînd mă uit la căsoiul lui, e drept, cu un dram de invidie, analizez de pe alte poziţii rolul ciorbei în formarea grupărilor de oameni deştepţi. Sînt indivizi care s-au afirmat ca veritabili reprezentanţi ai capitalismului nostru de cumetrie. Bucătarul a preferat anonimatul şi clipocitul ciorbei lungite cu apă din belşug. Păcat că omul nu vrea să fie popularizat! Dacă ar şti secretul ciorbei lungite, mai marii ţării ne-ar scoate din criză. Nu e lucru puţin să saturi populaţia cu cîteva polonice de ciorbă incoloră. Politicienii sînt ofticaţi pe bucătar. Cu o oală de ciorbă lungită şi prelungită ar cîştiga oricînd alegerile… Bucătarul bogat e un veritabil maestru în materie de iluzionism cu ciorbă. El a dat peste cap toate calculele celor care ne îndemnau să aruncăm la gunoi ciorba rămasă prin oale. Cum te-ai îmbogăţit? Simplu, cu ciorbiţa. Îi citeşti în ochi satisfacţia deplină. Omul ştie să citească viitorul în ciorbe. La el, zeama lungă trebuie să ajungă. E ca şi cum oala lui cu ciorbă ar fi fermecată. Nu se termină niciodată! În timp ce omul a aterizat pe Lună, Gagarin şi alţii, personajul nostru nu a ajuns niciodată pe fundul oalei! Pentru el, fundul oalei este ca o planetă necunoscută. Rareori, adică în momentele de neatenţie, a atins fundul oalei cu polonicul. Restul e mister… Şi politicienii aspiră spre ciorba lungă. Se simte asta în discursurile prelungite şi seci în care se bate ciorba în piuă. Chiar şi în piuă, ciorba este mult mai tentantă decît apa. Dar, după cum ştim din experienţa bucătarului, apa reprezintă materia primă pentru ciorba lungă… Să ajungă!