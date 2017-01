Cioroianu va demisiona dacă se dovedeşte că e adevărat ce a scris presa despre întîlnirea cu Rice

Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu, a declarat, sîmbătă, la un post de televiziune, că demisionează dacă se dovedeşte că este adevărat ceea ce s-a scris în presă în legătură cu întîlnirea sa cu secretarul de Stat al SUA, Condoleezza Rice. Cioroianu a susţinut că întîlnirea cu Condoleezza Rice a durat în jur de 30 de minute şi consideră că ceea ce s-a scris în presă este o campanie de denigrare a sa, pe care a calificat-o drept "manipulare tristă". În opinia sa, "sînt oameni care vor să demonstreze că Traian Băsescu a avut dreptate". Ministrul a susţinut că a discutat cu Condoleezza Rice despre importanţa parteneriatului pentru pace şi despre trupele româneşti din Afganistan şi "nu s-a discutat despre retragere. Orice retragere se discută cu aliaţii noştri. Dacă România vrea să se retragă din Irak, se transformă într-un aliat cu probleme". MAE a apreciat că întîlnirea ministrului de Externe Adrian Cioroianu cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice, "a evidenţiat un dialog cald, constructiv şi prietenesc" şi consideră regretabil faptul că întrevederea a fost prezentată într-o manieră "inexactă şi tendenţioasă". În schimb, vicepreşedintele PD, Cezar Preda, l-a atacat ieri, într-o conferinţă de presă, pe Adrian Cioroianu, despre care a spus că nu va fi niciodată un bun ministru de Externe, atacul îndreptîndu-se şi asupra premierului Călin Popescu Tăriceanu. Preda a declarat că, în calitate de membru al Comisiei de politică externă, a fost unul dintre cei care s-au împotrivit numirii lui Cioroianu: "Am spus că nu va fi un bun ministru. Nu-i cunosc alte priceperi, că nu am avut nişte legături care să-mi permită să apreciez cît de bun e în alte domenii, dar cred că niciodată nu va fi un bun ministru de Externe". El a adăugat că nepriceprea lui Cioroianu în postul de şef al diplomaţiei române nu se opreşte doar la persoana acestuia, ci afectează imaginea României pe plan extern: "Acest lucru vine peste neprofesionalismul cu care ne ocupăm şi de alte domenii: învăţămînt, justiţie, apărare, interne. Cred că această ultimă comportare (întîlnirea cu secretarul de stat american Condoleeza Rice - n.r.) ar trebui să fie un ultim semnal de alarmă, iar premierul să înţeleagă că nu are o echipă care să asigure României un parcurs normal la jumătatea anului 2007”.