CIP Deva a revenit pe primul loc

Valoarea lotului şi rezultatele obţinute în UEFA Futsal Cup fac din CIP Deva principala candidată la cîştigarea titlului de campioană a ţării pentru al doilea an consecutiv. Echipa alcătuită aproape numai din internaţionali are doar victorii în actualul campionat, ultima obţinută duminică, în faţa lui Futsal Municipal Constanţa. "Am făcut un meci bun în prima repriză, cînd am primit un singur gol. Imediat după pauză am luat rapid două goluri, apoi am riscat pentru a încerca egalarea şi ne-au prins pe contraatac. Au mulţi jucători de valoare, foloseau alternativ cîte patru dintre ei, iar cînd intrau pe teren Lupu şi Matei se cunoştea", a recunoscut Dragoş Chipară, antrenorul principal al constănţenilor, după eşecul de la Deva, scor 2-7. Diferenţa de valoare între primele cinci clasate şi restul echipelor a început să se vadă şi în clasament, cinci puncte despărţind acum ocupantele locurilor 5 şi 6!

Rezultatele etapei a 8-a: United Galaţi - Cosmos Piteşti 4-3; Metropolis Bucureşti - Clujana Cluj 3-10; CIP Deva - Futsal Municipal Constanţa 7-2; CSM Focşani - Moldocor Piatra Neamţ 7-1; Quasar Deva - Athletic Club Bucureşti 5-6; Informatica Timişoara - Energoconstrucţia Craiova 0-11. Meciul ACS Odorheiu Secuiesc - CFS Poli Timişoara se va disputa pe 12 noiembrie. Partida CIP Deva - Athletic Club Bucureşti, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri 1 noiembrie, a fost reprogramată pentru data de 22 noiembrie. Programul etapei viitoare: Poli - Galaţi; Piteşti - Metropolis; Cluj - CIP Deva; Constanţa - Focşani (sîmbătă, ora 12.00, Sala Sporturilor din Medgidia); Piatra Neamţ - Quasar; Athletic - Informatica; Craiova - Odorhei.