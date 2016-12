Ciprian Gîndac a câştigat etapa a 3-a la Tacul de Aur

A treia etapă a turneului de biliard Tacul de Aur, competiţie care se desfăşoară la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, şi-a desemnat, sâmbătă, câştigătorul. După Melkoynan Babken şi Ioan Ladanyi, câştigătorii primelor două etape, a fost rândul lui Ciprian Gîndac, debutant la această competiţie, să intre în posesia premiului de 3.000 de euro acordat învingătorului. “Spaniolul“, călit în turnee internaţionale, l-a învins în ultimul act pe Ioan Ladanyi, scor 9-6, lugojeanul reuşind totuşi o performanţă de invidiat, fiind prezent în toate cele trei finale de până acum. „Presiunea a fost foarte mare. Am făcut şi un drum lung din Spania, dar a meritat. Sunt foarte fericit. Este al doilea turneu la nivel naţional în România pe care îl câştig. În finală am început mai bine şi apoi am reuşit să-mi păstrez avantajul“, a declarat Gîndac. „Nu am făcut un meci bun în finală, iar faptul că am disputat a treia finală consecutivă nu mă consolează, pentru că am pierdut“, a precizat şi finalistul Ioan Ladanyi. Pe locul 3 s-a situat Andreja Klasovic, care s-a impus cu 9-7 în duelul cu bucureşteanului Ovidiu Cristea, jucător care pare condamnat să nu dispute decât finala mică a competiţiei. În semifinale, Cristea nu a putut furniza surpriza, fiind eliminat de Gândac, scor 6-9, în timp ce în cealaltă semifinală, Ladanyi l-a învins la limită pe Klasovic, scor 9-8. Câştigătorul acestei etape a primit un cec în valoare de 3.000 de euro, locul 2 a fost răsplătit cu 1.000 de euro, locul 3 a fost recompensat cu 600 de euro, iar locul 4, cu 300 de euro. Etapa a 4-a va avea loc în perioada octombrie - noiembrie, iar marea finală a Tacului de Aur se va desfăşura în luna decembrie.