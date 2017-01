Ciprian Sora dă lecţii de arte marţiale la Constanţa

Cunoscut pentru cariera sa din Local-Kombat, Ciprian Sora a sosit, ieri, la Constanţa cu o altă misiune. Luptătorul a venit pe litoral împreună cu cîteva zeci de cadre ale Ministerului de Interne din toată ţara, pe care le pregăteşte pentru a deveni instructori de acte marţiale. “Pregătirea merge bine, mai ales că sîntem deja la al doilea stagiu şi şfeluim tehnicile învăţate. În fiecare an venim la Constanţa să ne antrenăm”, a explicat Sora, care a condus antrenamentul din sala de sport a DIAS. Învins vineri de cehul Peter Vondracek, în gala de LK de la Iaşi, în doar şapte secunde, luptătorul a spus că nu va renunţa la acest sport. “Am avut ghionion, pentru că am muncit mult, m-am antrenat în Olanda şi o clipă de neatenţie m-a costat. Este pentru prima oară cînd am cedat aşa ruşinos, dar am pierdut doar o luptă, nu şi războiul. Vreau să revin cu o victorie, pentru că am mare nevoie”, a explicat Sora, care nu s-a sfiit să-l atace pe Ionuţ Iftimoaie, posibilul adversar al lui Vondracek: “Iftimoaie vorbeşte cam mult. El este un actor şi ar fi bine să-şi vadă de filme, pentru că acest sport este prea greu pentru el”.