Cipuri pentru maşini?

Parlamentul European analizează un proiect de lege care prevede montarea unui cip de identificare în plăcuţele de înmatriculare ale maşinilor din Uniunea Europeană pentru limitarea furturilor de autoturisme. Propunerea a fost făcută de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor din Olanda. Cipurile de identificare ar putea fi citite de la distanţă de oamenii legii, cu ajutorul unui aparat special, aceştia urmând să obţină foarte rapid accesul la toate informaţiile referitoare la un autovehicul, potrivit publicaţiei olandeze „Autoweek”. Directorul Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor din Olanda, Olaf de Buijn, susţine, conform aceleiaşi surse, că prin această metodă numărul furturilor de maşini ar scădea. Cipurile de identificare ar urma să coste în jur de 6 euro. „Ideea mi se pare una foarte bună pentru că ne-ar ajuta mult să depistăm maşini furate din România sau de peste hotare. Dacă poţi accesa atât de uşor informaţii legate de o maşină, eficacitatea ta ca poliţist creşte. Ne-ar simplifica mult munca şi ne-ar ajuta”, a declarat adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cms. şef Camil Manea. (R.M.)