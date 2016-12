Circ şi debandadă la Consiliul Elevilor Constanţa

23:57:19 / 26 Martie 2014

Votul pentru presedinte

,,O altă problemă semnalată de reprezentantul de la Focşani a fost că nu s-a întrunit cvorumul atunci când a fost desemnată conducerea CJE, Andrei Gâlcă fiind ales în funcţia de preşedinte cu doar... 19 voturi, care nu întruneau jumătate plus unu din cei 153 de membri ai CJE'' Din cate stiam eu, singurii care au drept de vot in cadrul oricarui Consiliul Judetean al Elevilor sunt presedintii Consiliilor Scolare ale Elevilor din liceele din judet. Daca CJE CT are 153 de membrii cu drept de vot in CJE, sa inteleg ca sunt 153 de licee in judetul Constanta? Sesizarea venind din partea inspectoratului ar avea o scuza cat de mic...nu cunosc regulamentul si functionare CJE-urilor. Dar daca si Codrin Bostan a semnalat acest lucru, nu as crede ca nu stie ca doar presedintii de CSE-uri pot vota.