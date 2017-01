Circa 800 de imigranţi extracomunitari, salvaţi din sudul Mării Mediterane

Aproximativ 800 de imigranţi au fost salvaţi, vineri, din sudul Mării Mediterane, în largul Libiei, anunţă Paza de Coastă italiană, citată de site-ul agenţiei Reuters.

La operaţiunile de salvare au participat navele Diciotti, Aquarius şi Golfo Azzurro.

"Aşteptăm un nou an greu. Nu există semnale că lucrurile se vor îmbunătăţi. Până acum, nu am avut pauze, deşi este iarnă. Nu am avut nicio săptămână în care să nu fie nevoie să intervenim pentru salvări", a declarat Mathilde Auvillain, un purtător de cuvânt al organizaţiei SOS Mediterranee.

Imigranţii salvaţi vineri provin din Nigeria, Sudan, Guineea şi Bangladesh.

În cursul anului 2016, în Italia au ajuns 181.000 de imigranţi care au traversat Marea Mediterană.