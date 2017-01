Circul “Acquatico Bellucci” a donat 10.000 lei sinistraţilor

Nu de mult, conducerea circului “Acquatico Bellucci” a decis să întindă o mînă de ajutor sinistraţilor din Moldova şi Maramureş, astfel că banii obţinuţi la ultimele reprezentaţii au fost donaţi celor suferinzi. “Vrem să acordăm sprijinul nostru financiar celor care au rămas fără case, dar şi să sensibilizăm opinia publică în această problemă. Noi am mai fost în turnee naţionale în România, inclusiv în Moldova, astfel că de multe ori am susţinut poate spectacole în faţa celor loviţi de inundaţii. Avînd în vedere că oriunde am fost în această ţară, ne-am simţit foarte bine, nu puteam rămîne indiferenţi la ceea ce se întîmplă cu aceşti oameni. Vrem să donăm 10.000 de lei, bani care vor ajunge la sinistraţi”, declara, zilele trecute, unul dintre artiştii circulului, Emilio Savio. El a fost susţinut de directorul Circului “Acquatico Bellucci”, Sonny Medini. Ieri, în zi de sărbătoare, directorul circului a mers şi a depus suma colectată în contul deschis de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa, la Banca BCR. “Aşa cum am promis, am mers şi am donat suma de 10.000 lei celor care au nevoie de sprijinul nostru, de sprijinul tuturor. Am donat banii din inimă şi sîntem convinşi că ei vor fi de mare ajutor oamenilor care au rămas fără case, fără haine, fără nimic”, a declarat Emilio Medini. Nu este pentru prima oară cînd reprezentanţii circului recurg la un asemenea gest umanitar.