Circul politic ia fața tragediei de la „Colectiv“

Zecile de mii de oameni care au bătut străzile în noaptea de marți spre miercuri cerând mai mult decât o simplă anchetă în Justiție după tragedia din clubul „Colectiv“ au câștigat miercuri o primă luptă cu sistemul. Premierul Victor Ponta și-a dat demisia și, implicit, a depus mandatul pentru întregul Executiv. Strada nu are însă timp să se îmbete cu bucuria victoriei. Cel mai mare risc în prezent este cel al confiscării mișcării de către o parte a clasei politice, în condițiile în care mesajul principal al manifestanților nu viza unii politicieni sau pe alții, ci clasa politică in corpore. Esența protestelor spontane este reprezentată de "corupția ucide" și "nu mai merge așa", iar scopul nu este atât de mărunt încât să se oprească la schimbarea persoanelor care ocupă efemer funcții de demnitate publică. Atenție!!! Încă din primele momente ale anunțului demisiei Guvernului, atenția publică a fost deturnată de la revendicările mișcării de stradă către eternele jocuri politicianiste.

Părerile legate de gestul lui Ponta sunt împărțite. În funcție de tabără. Unii spun că e un gest demn de un politician matur, responsabil și european. Alții spun că este tardiv. Sunt și voci care susțin că Ponta nu ar fi trebuit să plece, pentru că este cel mai puțin vinovat dintre cei implicați. În vâltoarea evenimentelor, mulți nu mai fac însă distincția între vina juridică și cea politică. Dacă responsabilitatea juridică a fiecăruia va fi stabilită de către trioul judecători-procurori-avocați, responsabilitatea politică este o cu totul altă discuție. Era timpul ca și în România să cadă capete, cu sau fără vină directă, atunci când sistemul gestionat de politicieni dă rateuri din motive de vid legislativ sau carențe administrative. Era timpul ca și aleșii sau numiții noștri să răspundă pentru ceea ce se întâmplă în statul de drept - sau de ce alt tip o fi el. Este timpul ca politicienii să înțeleagă că indolența lor costă vieți și demnitatea celor pe care îi conduc.

Important este însă ce urmează după demisia Guvernului. Cine vine? Ce va face? Primele semne dinspre clasa politică nu sunt deloc bune. Traian Băsescu a mulțumit pe Facebook lui Ponta pentru că a plecat. Cine vorbește?! Cel care s-a întors către popor doar declarativ, dar nu a fost în stare să-și dea demisia de onoare nici măcar atunci când a promis, ca să nu mai vorbim despre momentele în care, ca șef al statului, a fost în centrul unor uriașe scandaluri de corupție care îl vizau direct (de exemplu, moșia de la Nana). Pe de altă parte, liberalii, luați complet prin surprindere de demisia lui Ponta, s-au reunit de urgență pentru a stabili... pe cine propun premier și cu cine negociază pentru a-și asigura hățurile Guvernului. Să spunem că este o atitudine normală pentru un partid. Anormal însă a fost zâmbetul larg și satisfăcut afișat cu nonșalanță de copreședintele PNL Alina Gorghiu, miercuri, la sosirea la sediul partidului. Chiar și când a transmis compasiunea partidului față de victimele incediului din clubul „Colectiv“, părea că se străduie să își înăbușe buna dispoziție. Înțelegem că rânjetul mulțumit este generat de oportunitatea nesperată de accedere la ciolan, dar Gorghiu ar trebui să își rețină atare ieșiri și să înțeleagă că această șansă îi este dată de reacția populației în fața unei tragedii generate de indolența dintr-un sistem creat în 25 de ani de întreaga clasă politică.

Din păcate, clasa politică nu poate fi schimbată prin programul „Rabla“. Cei care pleacă vor fi înlocuiți de oameni din aceeași clasă politică. Fie de la PSD, care guverna sistemul actual și și-a asumat politic eșecul în cazul „Colectiv“ (gest pentru care nu e nevoie să i se ridice osanale, pentru că nu a venit imediat după tragedie, ci abia după amplele manifestații de stradă), fie de la PNL sau PMP, care au în componență foștii pedeliști cei care guvernau în timpul mișcărilor de stradă din 2012, dar pentru demisia cărora a fost nevoie de trecerea unei moțiuni de cenzură. Cum se va face această tranziție rămâne de văzut - prin alegeri anticipate sau prin votarea unui nou Guvern în Parlament. Deocamdată, din păcate, tragedia de la „Colectiv“ a trecut în plan secund. I-a fost luată fața de politicienii care fac ce știu mai bine - au intrat iar în campanie electorală.

Premierul Ponta a demisionat. Guvernul nu mai este

Premierul Victor Ponta a declarat miercuri că demisionează, un gest care a luat opoziția prin surprindere și a redeschis cutia speranțelor lui Klaus Iohannis privind desemnarea unui premier. În declarația prin care a anunțat decizia sa, luată după consultări cu colegii din partid și din coaliția de guvernare, Ponta a afirmat: "Am obligaţia să constat supărarea legitimă care există în cadrul societăţii şi dorinţa din nou legitimă de a avea responsabilităţi mai mari decât cele ale patronilor de la firma respectivă. Oamenii simt nevoia de mai mult şi ar fi o mare greşeală din partea mea să ignor acest lucru. Nu vreau şi nu cred că este corect să las această responsabilitate nici în seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniştrilor, sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl aşteaptă şi, evident, începând cu ziua de astăzi îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit şi al Guvernului României, şi fac acest lucru pentru că, în anii în care am făcut politică, rezist la orice bătălie cu adversarii politici, niciodată însă nu mă bat cu oamenii şi cred că ar fi o mare greşeală şi cred că am avea toţi de suferit", a spus premierul Victor Ponta. El a precizat că, în cazul clubului „Colectiv“, răspunderea juridică va fi stabilită de către Justiţie: "Am văzut că a început acest lucru, sper doar să nu fie vorba de răzbunare, ci doar de responsabilitate juridică şi, să nu ne păcălim, principalii vinovaţi sunt lăcomia şi iresponsabilitatea. Dacă pedepsim pe altcineva, şi nu lăcomia şi iresponsabilitatea, vom repeta aceste tragedii".

Urmare a demisiei premierului, Guvernul actual va asigura interimatul până la apariția viitorului Executiv. Toți membrii Cabinetului, inclusiv vicepremierul Gabriel Oprea, sunt demisionari, acesta din urmă anunțând deja ca nu mai dorește să facă parte din niciun Guvern. Totodată, PSD a anunțat, prin președintele Liviu Dragnea, că nu dorește alegeri anticipate și merge pe varianta votării unui nou Executiv în Parlament, alături de partenerii din coaliția de Guvernare.

PNL cere alegeri anticipate

După o ședință scurtă și concisă, liderii liberali au stabilit că varianta cea mai bună pentru PNL, în actualul context politic, este provocarea de alegeri anticipate printr-un acord politic. ”Acesta este mandatul PNL legat de alegerile anticipate și credem că, dacă este bunăvoință, prin acord politic putem să rezolvăm această criză și situația în care ne aflăm”, a spus copreședintele partidului Alina Gorghiu, la finalul ședinței PNL convocate după depunerea mandatului Guvernului. Gorghiu a mai spus că PNL este cel care va face primul pas și va iniția discuții cu liderii partidelor parlamentare. La rândul său, copreședintele PNL Vasile Blaga a spus că decizia lui Victor Ponta este târzie, dar ”mai bine mai târziu decât niciodată”. În aceeași conferință de presă, Gorghiu și-a cerut scuze în numele partidului pentru "declarația neinspirată" a liberalului Mihăiță Calimente, care a afirmat că "dacă strada nu îi vrea nici pe liberali, să-i voteze pe bulgari".

Ce proceduri urmează politicienii pentru instaurarea noului Guvern

Din momentul în care Guvernul și-a anunțat demisia, membrii Cabinetului Ponta nu mai aprobă decât documente administrative, asigurând interimatul până la instaurarea unui nou Executiv. Președintele Klaus Iohannis urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea majorității parlamentare care va susține viitorul Guvern. După consultări, Iohannis va desemna o persoană susținută de un partid sau o coaliție, care va avea la dispoziție 45 de zile să negocieze cu forțele politice formarea unui nou Guvern. Odată stabilit Executivul, acesta va trece prin focul votului de încredere din Parlament. În cazul în care Cabinetul propus trece de Parlament, acesta începe guvernarea. Dacă nu, președintele poate desemna încă o dată un premier. Dacă cele două încercări sunt votate negativ de Legislativ, se trece la alegeri anticipate.

Piedone: "Îmi prezint astăzi demisia de primar"

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, pe a cărui rază administrativă s-a petrecut tragedia din clubul „Colectiv“, a demisionat și el, după doar câteva zeci de minute de la anunțul făcut de Victor Ponta privind depunerea mandatului Guvernului. Într-un comunicat amplu, Piedone își exprimă regretul pentru gestul tardiv al demisiei: "Îmi prezint astăzi demisia de primar, în semn de respect față de victimele tragediei, și sper ca vidul legislativ și carențele administrative să tragă un semnal de alarmă, de la cel mai simplu funcționar până la cel mai înalt for legislativ. Poate că, atunci când mii de oameni ies în stradă să-ți ceară să pleci și alte mii cer același lucru pe rețelele de socializare, e bine uneori să asculți. Îmi asum această vină morală, cât despre cea legală, voi lăsa Justiția să își spună cuvântul".