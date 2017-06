Circulația pe podul Agigea, blocată de un șofer supărat pe lege

12:28:20 / 03 Mai 2017

Nu e singurul care inghesuie calatorii

Mai exista si alte firme care urmaresc profitul cu orice pret. Trace Trans Corporation este printre ele. Daca vrei sa calatoresti pe distanta Constanta Tulcea trebuie sa te pregatesti de o calatorie umilitoare incepand din momentul cumpararii biletelor. La casele de bilete chiar daca ajungi cu o ora inainte vei descoperi ca nu stiu ce locuri au ocupate , si te vei ruga de ei sa isi indeplineasca datoria de serviciu pentru care au autorizatie si aceea este sa transporte calatori. Pe langa asta te vei trezi cu "rezervari" venite in ultimul minut. Vei astepta, astepta si la un moment li se va face "mila" de tine sa te ia in picioare inghesuit pentru ca ... de ce nu. Au exclusivitate! La cine sa apelezi? Vei merge inghesuit si in picioare, dar nu vor cere alte masini. Cam asta este situatia transportului de persoane in Constatanta. Te inghesui de nevoie in microbuzele lor si ei considera ca iti fac o mare favoare pe banii tai.