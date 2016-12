Circulaţie întreruptă în Mamaia, în zona Cazino

Nu va mai dura foarte mult timp până când vom putea traversa bulevardul Mamaia în dreptul Cazino-ului şi în dreptul hotelului Rex pe două pasarele pietonale cu arhitectură deosebită. Un val cu creasta spartă ne va purta de pe o parte pe alta a bulevardului în dreptul hotelului Rex, iar în dreptul Cazino-ului vom putea traversa pe o structură care imită plasa unui năvod. Reprezentanţii firmei constructoare (SC Polaris M Holding SRL) au dat asigurări că cele două pasarele vor fi gata până la 15 iunie, adică mai avem de aşteptat două săptămâni până când vom putea admira frumuseţile staţiunii în zonele cu pricina de la înălţimea de şase metri. Până atunci însă, astăzi, circulaţia va fi întreruptă în totalitate în Mamaia, timp de trei ore, în zona Cazino, pentru montarea definitivă a pasarelei „Năvod şi pescăruş“. Reprezentanţii constructorului îi sfătuiesc însă pe şoferi să evite circulaţia în staţiunea Mamaia în intervalul orar 11.00 - 16.00, din cauza posibilelor problemele legate de trafic şi de complexitatea lucrării.

PE FINAL Directorul Departamentului Structuri Metalice al firmei constructoare, Constantin Schiller, a precizat că măsura a fost luată pentru montarea tablierului principal pe picioarele proprii, după ce până acum a fost aşezat pe două schele. „Acum două săptămâni am montat tablierul pe două schele, la înălţimea la care va sta, şi apoi au fost sudate picioarele pasarelei. Totul s-a realizat invers la această pasarelă. Acum nu vom face altceva decât să scoatem schelele de susţinere. Toată procedura nu va dura mai mult de o oră, însă ne va lua mai mult până când vom pregăti totul ca să nu fie probleme, prin urmare, circulaţia va fi întreruptă cam trei ore“, a declarat Schiller. Ulterior, va începe montarea rampelor de acces, care vor fi sub forma unui melc dinspre mare şi sub forma literei U dinspre lac. Şi montarea lor se face invers, adică de sus în jos. Apoi urmează montarea sistemului de iluminat şi realizarea retuşurilor finale pentru ca pasarela să poată fi dată în folosinţă. În aceeaşi perioadă vor fi finalizate şi lucrările la pasarela „Val retro“, chiar dacă la ea mai sunt de pus la punct unele retuşuri.