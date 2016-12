Circurile din Mexic resping interdicţia de a folosi animale în reprezentaţii

Sute de impresari, artişti şi lucrători din lumea circului, care alegorice şi o sumedenie de acrobaţi au invadat, marţi, străzile capitalei mexicane, în semn de protest faţă de interzicerea folosirii animalelor în spectacolele de circ în districtul federal Ciudad de Mexico. Artişti ai circului îmbrăcaţi în costume de spectacol şi alţi manifestanţi au lansat apeluri în favoarea reprezentaţiilor cu animale. ”DA circului cu animale - peste 250 de ani de tradiţie în Mexic”, se putea citi pe un banner.

Adunarea Legislativă a districtului federal (ALDF) a interzis, de luni, folosirea în spectacolele de circ a animalelor vii, sălbatice ori domestice. Acest act normativ, care trebuie să fie ratificată de primarul capitalei, va intra în vigoare după un an de la publicarea sa în buletinul „Gaceta Oficial del Distrito Federal“. Preşedintele Uniunii Naţionale a Impresarilor şi Artiştilor de Circ (UNEAC), Armando Cedeno, a avertizat că actul normativ ar afecta circul mexican şi ar pune în pericol peste 50.000 de locuri de muncă. Este greşită ideea potrivit căreia animalele ar fi maltratate la circ, a spus Armando Cedeńo, argumentând că, de multe ori, la aceste spectacole are loc prima apropiere între copii şi animale şi, tot aici, copiii învaţă să le îngrijească. Prin noua dispoziţie, Ciudad de Mexico devine a şaptea entitate federală din Mexic care interzice folosirea animalelor în spectacolele de circ, după Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos şi Queretaro. În plus, există iniţiative în acest sens în alte state mexicane, precum Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas şi Quintana Roo.