Cireş înfrânt de vifor

ARBORE DISLOCAT Vântul puternic care s-a abătut asupra municipiului Constanţa aproape că a scos din rădădini un cireş crescut într-o gospodărie pe de strada Ion Vidu, în apropiere de Şcoala nr. 31 din cartierul Palas. Disperaţi că pomul le-ar putea cădea pe casă, proprietarii, doi oameni în vârstă, au sunat la dispeceratul Primăriei Constanţa pentru a solicita intervenţia reprezentanţilor de la Serviciul Spaţii Verzi. Drept urmare, mai mulţi lucrători din cadrul Serviciului au răspuns prompt solicitării constănţenilor şi s-au deplasat la adresa indicată de dispecerat.

CU FRICA ÎN SÂN Bătrânii le-au povestit celor de la Spaţii Verzi că pomul s-a mai înclinat din cauza vântului, însă niciodată vântul nu l-a scos din rădăcini. „Noi am încercat să îngrădim locul unde e pomul şi am pus scări înalte ca să îl fixăm, dar vântul a fost foarte puternic şi riscam să cadă pomul pe casă. Mai aveam şi maşina nepotului meu în curte şi până am găsit pe cineva să o mute am trăit cu frica unei prăbuşiri iminente a pomului”, a declarat proprietara locuinţei, Valeria Diaconu. Intervenţia a fost puţin anevoioasă din cauza multitudinii de crengi crescute disparat, însă cei de la Spaţii Verzi au îndepărtat pericolul ce plana deasupra casei. „Cireşul fusese dislocat din cauza vântului puternic”, a spus şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa. El a adăugat că vântul puternic a făcut şi alte „victime”. Alţi patru pomi au cedat sub puterea vântului - doi au căzut în apropierea unor maşini avariindu-le uşor - iar alte patru intervenţii ale lucrătorilor de la Spaţii Verzi au vizat îndepărtarea unor crengi căzute pe carosabil.

ECHIPE ÎN STAND-BY Două echipe ale Serviciului Spaţii Verzi rămân în continuare în stand-by şi răspund solicitărilor venite din partea constănţenilor. Locuitorii municipiului pot semnala orice problemă întâmpinată în urma furtunii la dispeceratul Primăriei Constanţa: 0241/550055.

ECHIPELE PRIMĂRIEI CONSTANŢA AU AVUT, IERI, OPT INTERVENŢII. DINTRE ACESTEA, PATRU POMI AU CEDAT DIN CAUZA VÂNTULUI PUTERNIC, DINTRE CARE DOI AU AVARIAT UŞOR DOUĂ MAŞINI PARCATE REGULAMENTAR.