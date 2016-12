Cirque du Soleil, vândut cu 1,5 miliarde de dolari

Guy Laliberté, fondatorul Cirque du Soleil, cea mai mare companie de producţie teatrală din lume, a acceptat să vândă pachetul majoritar de acţiuni pe care îl deţine în această firmă (90%), contra sumei de 1,5 miliarde de dolari. Potrivit unor surse apropiate de familia lui Guy Laliberté, compania va fi vândută fondului de investiţii TPG Capital LP and Fosun Capital Group, deţinut de conglomeratul chinezesc Fosun International Ltd. Al doilea fond de pensii din Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, ar putea cumpăra 10% din acţiuni, însă negocierile sunt încă în derulare.

Istoria Cirque du Soleil a început în 1984, cu 20 de artişti de stradă. În prezent oferă divertisment de înaltă ţinută artistică şi are 4.000 de angajaţi, incluzând peste 1.200 de artişti din aproape 50 de ţări diferite. Peste 100 de milioane de spectatori din aproape 300 de oraşe din aproximativ 40 de ţări, de pe şase continente, s-au lăsat uimiţi şi încântaţi până acum de Cirque du Soleil.