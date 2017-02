Cîrstea şi Begu vor juca în primele meciuri la simplu în FED Cup

Ilie Năstase, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, a anunţat, miercuri, că tenismenele Sorana Cîrstea şi Irina Begu vor juca în primele meciuri la simplu în confruntarea cu Belgia, primul tur al Grupei Mondiale II, programată în Sala Polivalentă din București, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică.

Irina Begu, ocupanta locului 29 WTA, este convinsă că va avea de învăţat de la căpitanul nejucător al echipei României: „Sunt mai multe emoţii în Fed Cup, e o competiţie diferită. Sperăm să câştigăm după meciurile de simplu. Am venit puţin mai târziu şi nu am apucat să vorbesc foarte mult cu Ilie Năstase, dar sunt sigură că ne va ajuta în zilele următoare”.

Sorana Cîrstea, locul 62 WTA, care a evoluat în optimile de finală la Australian Open în acest an, abia aşteaptă să joace pentru România. „Mi-a fost dor de Fed Cup, am amintiri frumoase de la meciul cu Serbia. Mă bucur că joc acasă, în Bucureşti, o să am alături familia şi prietenii. Mereu am preferat un meci împotriva unei jucătoare pe care o cunosc. În general, cred că toţi jucătorii se adaptează rapid la suprafeţe. Nu am nicio problemă, toată iarna m-am pregătit în sală. Eu cred că din punctul acesta de vedere o să fie bine. Eu cred că schimbarea majoră pentru mine a venit în 2015. Am avut un an 2016 bun, cu o primă jumătate foarte solidă. Apoi am resimţit oboseala. Am avut o pregătire de iarnă bună în Bucureşti. Nu e magie, e doar muncă”, a declarat Cîrstea.

Monica Niculescu, aflată pe locul 36 WTA, consideră că echipa României poate să învingă Belgia şi fără Simona Halep, care va lipsi din cauza unei accidentări. „Mă bucur să mă aflu aici, întotdeauna mi-a plăcut să joc în Fed Cup, alături de publicul numeros de acasă. Cu siguranţă, Simona Halep este o pierdere, dar suntem o echipă şi cred că vom reuşi. Mi se pare că suntem pregătite şi cred că vom face o figură frumoasă”, a declarat Niculescu.

Jucătoarea care îi va lua locul Simonei Halep în confruntarea cu Belgia din Grupa Mondială II este Patricia Ţig (22 de ani, locul 106 WTA), trecută iniţial ca rezervă de căpitanul nejucător Ilie Năstase. „Pentru mine este o onoare că am fost convocată în echipa de Fed Cup, atmosfera e foarte plăcută”, a afirmat Patricia Ţig.

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a Belgiei, Dominique Monami, a declarat, tot miercuri, că absenţa Simonei Halep reprezintă un avantaj pentru formaţia belgiană, în confruntarea cu România, din primul tur al Grupei Mondiale II. „Este un avantaj că Simona nu joacă, e o jucătoare foarte bună. Va fi dificil, Niculescu şi Cîrstea sunt jucătoare foarte bune. Suprafaţa este bună pentru noi, fetele sunt motivate, există o energie pozitivă”, a spus Monami.

România a pierdut toate cele trei meciuri disputate până în prezent cu Belgia în Fed Cup.

