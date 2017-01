CÎRTIŢELE DE LA EUROPA LIBERĂ

În ultimele zece zile s-a vorbit şi s-a scris destul de mult despre acest subiect. Părerile sînt mai împărţite decît m-aş fi aşteptat, pentru că şi televiziunile sau ziarele au „culori” politice diferite… Oricum, este evident că, pentru unii români, trecutul poate deveni un capital electoral, iar pentru alţii, mai numeroşi, el atîrnă de gît ca o piatră de moară! În rîndurile care urmează am să încerc cîteva reflecţii, asezonate cu amintiri personale.

În a doua jumătate a anilor 90, perioadă în care am locuit la Constanţa, dar făceam drumuri dese la Bucureşti, l-am cunoscut personal pe Neculai Constantin Munteanu. Eram familiarizat cu inconfundabila sa voce de la „Europa Liberă” de peste 15 ani, pentru că mă numărasem printre ascultătorii fideli ai emisiunii „Actualitatea Românească”. Cîţiva ani mai tîrziu am devenit colegi, în redacţia săptămînalului „Formula AS” din Bucureşti. De cîte ori revista mai dădea cîte o petrecere, cu cine ştie ce ocazie, ne aşezam la aceeaşi masă şi stăteam la „bîrfă” ore întregi, pînă goleam o sticlă cu votcă. Aşa am ajuns să aflu, „avant la lettre”, ceea ce astăzi ştie toată lumea! Numai că, în acea perioadă, N.C. Munteanu nu avea dovezile de care dispune astăzi, pentru că CNSAS-ul era încă un hibrid, iar dosarele Securităţii nu fuseseră deschise decît „milimetric”… După recentele dezvăluiri în legătură cu Emanuel Valeriu, ce urmează deconspirării lui Constantin Bălăceanu Stolnici, de acum cîteva luni, mi-am amintit acest scurt capitol din existenţa personală şi am căzut pe gînduri…

Cîtă intransigenţă morală îţi trebuie şi cît de departe poţi merge cu dezavuarea publică, faţă de două personaje octogenare ce îţi inspiră doar milă şi silă? Este adevărat că pînă şi torţionarii înşişi, ajunşi la neputinţa bătrîneţilor, te-ar putea înduioşa, chiar dacă acest sentiment nu te scuteşte şi de greaţă! În Biblie scrie: „Nu judeca, pentru a nu fii judecat tu însuţi.” De acord, dar cînd îmi aduc aminte de acea perioadă în care „Europa Liberă” părea o speranţă iluzorie pentru milioane de români care trăiau în frig, foame, frică şi întuneric, nu pot să-mi mai reprim dispreţul faţă de asemenea oameni ce turnau la Securitate, în schimbul unui blid de mîncare în plus, simbolic vorbind, şi unor călătorii în străinătate… Merită, oare, să-ţi vinzi sufletul pentru aşa ceva? Sau, măcar, de ce nu au stat liniştiţi după 1989, punîndu-şi cenuşă în cap, în loc să iasă în prim planul vieţii publice ca nişte „eroi” anticomunişti?!

Şi pentru că o asemenea măgărie nu părea suficientă, în ultimii cîţiva ani au apărut şi detractorii de modă nouă, care pun la îndoială patriotismul celor de la „Europa Liberă” şi relativizează riscurile le care s-au supus aceşti ziarişti în acea perioadă, cînd se auzea despre „epidemia de cancere” de la secţia română a acestui post de radio, despre atentatul împotriva Monicăi Lovinescu sau, astăzi, cînd aflăm că se punea ceva la cale şi contra lui N.C. Munteanu… Are dreptate Emil Hurezeanu cînd exclamă cu amărăciune: „Ne cerem scuze că n-am murit!!” Restul e tăcere.